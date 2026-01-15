"Presión económica"
La Telecogresca avisa de que el incremento del coste del Fòrum pone en riesgo su futuro
Denuncia un aumento del 250% del precio de cesión del recinto y lamenta que se les apliquen criterios de macrofestival
El Fòrum de Barcelona se queda sin uno de los festivales con conciertos más allá de las 23 horas
La Asociación Cultural Telecogresca, la entidad encargada de organizar el festival, asegura que el Ayuntamiento de Barcelona les ha incrementado un 250% el coste de cesión del Parc del Fòrum, aplicando criterios de "macrofestival comercial a una entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios".
En un comunicado, lamentan que la "presión económica", sumada a la "falta de apoyo institucional" pone en riesgo la celebración del 50 aniversario del evento musical y el futuro del proyecto.
Desde la Telecogresca defienden que el festival se celebra fuera de la temporada de eventos musicales y que el impacto en el barrio es mínimo si se compara con los macrofestivales. La asociación denuncia, además, que está "pagando las consecuencias de los excesos de los macrofestivales" y, mientras, el ayuntamiento utiliza el espacio público como fuente de recaudación, "sin diferenciar el beneficio privado de la iniciativa social".
La asociación denuncia la falta de apoyo institucional sistémico, que se manifiesta en un "agravio comparativo insostenible", en el que las subvenciones se convierten en "inaccesibles".
La Telecogresca data de 1978. En 2025 más del 90% del público fue de Catalunya, con un 66% proveniente de la demarcación de Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Llega la 'T-Rosa' de la segunda corona de Barcelona: nuevos descuentos en transporte público para 70.000 personas a partir del 2027
- Esta calle de Barcelona se convierte en peatonal para siempre
- El peregrinaje de miles de pensionistas a estaciones de FGC para comprar su abono rebajado, sin solución a la vista
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Sant Cugat lidera el endurecimiento del padrón municipal tras detectar un 'fraude' de cientos de altas