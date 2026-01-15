La Telecogresca avisa de que el incremento del coste del Fòrum pone en riesgo su futuro

La Asociación Cultural Telecogresca, la entidad encargada de organizar el festival, asegura que el Ayuntamiento de Barcelona les ha incrementado un 250% el coste de cesión del Parc del Fòrum, aplicando criterios de "macrofestival comercial a una entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios".

En un comunicado, lamentan que la "presión económica", sumada a la "falta de apoyo institucional" pone en riesgo la celebración del 50 aniversario del evento musical y el futuro del proyecto.

Desde la Telecogresca defienden que el festival se celebra fuera de la temporada de eventos musicales y que el impacto en el barrio es mínimo si se compara con los macrofestivales. La asociación denuncia, además, que está "pagando las consecuencias de los excesos de los macrofestivales" y, mientras, el ayuntamiento utiliza el espacio público como fuente de recaudación, "sin diferenciar el beneficio privado de la iniciativa social".

La asociación denuncia la falta de apoyo institucional sistémico, que se manifiesta en un "agravio comparativo insostenible", en el que las subvenciones se convierten en "inaccesibles".

La Telecogresca data de 1978. En 2025 más del 90% del público fue de Catalunya, con un 66% proveniente de la demarcación de Barcelona.