El nuevo plan para el bus en Barcelona: más servicio, nuevos carriles y trayectos más rápidos

Barcelona estrenó hace 14 años la red ortogonal de autobuses para ganar velocidad; hoy, el reto es mantenerla eficiente en una ciudad cada vez más congestionada. Los autobuses circulan con lentitud debido al aumento de la densidad del tráfico en un espacio urbano limitado, condicionado además por semáforos, paradas y obras.

El Ayuntamiento comenzará a aplicar este año una nueva estrategia orientada a aumentar la velocidad comercial y ampliar el servicio, en respuesta al crecimiento sostenido de la demanda, que el pasado año alcanzó un récord de 800.000 validaciones diarias en varias jornadas.

Más oferta

La Agenda Bus 2026-2030 tiene como objetivo principal disuadir el uso del vehículo privado mediante un transporte público más eficiente, reforzando la oferta con nuevas líneas y mayores frecuencias y, de forma clave, creando las condiciones necesarias para que el autobús pueda circular con mayor fluidez. Aunque la estrategia se aplica en cuatro años, las primeras medidas ya están en marcha. Para empezar, el próximo 26 de enero entrará en funcionamiento el refuerzo de la línea H12 entre Glòries y la plaza Cerdà, con la incorporación de ocho nuevos vehículos que permitirán alcanzar una frecuencia de paso de cinco minutos en su tramo central.

Junto con el H12, se crearán este año tres nuevas líneas de bus exprés, que reforzarán el servicio de conexión del centro con las entradas a la ciudad desde Marina de Prat Vermell (con un itinerario aún por definir, que podría ser a través de la Ronda Litoral) y desde Meridiana, con la idea de que allí se vayan quedando los autobuses interurbanos que conectan con la Región Metropolitana, cuyo aumento ya no está pudiendo asimilar el centro urbano.

Nuevos carriles

Asimismo, está previsto crear 12 nuevos kilómetros de carril bus en la ciudad antes de que acabe el mandato, en puntos concretos donde se ha visto la necesidad de que el transporte colectivo gane prioridad. A estos, podrían añadirse en el futuro otros 12 kilómetros ahora en estudio.

Precisamente, se analiza cómo consolidar los cuatro principales corredores de acceso a Barcelona —Vallès por la Meridiana, Maresme por la Gran Via, Baix Llobregat por la Diagonal y Castelldefels por la Gran Via Sur— mediante la implantación de carriles bus dobles. Esta configuración permitirá separar los autobuses interurbanos, que circularían de forma directa hasta su futura estación terminal (se prevé al menos una en cada corredor de entrada), de los autobuses urbanos, que realizan paradas, asegurando su fluidez y evitando así que unos dificulten la circulación de los otros, como sucede ahora.

Alfombra roja

Al mismo tiempo, se pondrán en marcha nuevas fórmulas para que en el centro de la ciudad el bus vaya más rápido. Este año se iniciará una prueba piloto que consistirá en pintar una "alfombra roja" que marcará de forma clara para el resto de vehículos que la prioridad del giro a la derecha es para el bus. Actualmente, los coches ocupan el espacio de giro e imposibilitan al transporte colectivo maniobrar y avanzar. También se están llevando a cabo pruebas de priorización semafórica en favor del bus en la misma línea H12, que comprueban que no se pone en crisis al resto de circulación.

La ciudad invertirá 8 millones anuales en ampliar el servicio, lo que supondrá poner en circulación 25 autobuses más que aumentarán la flota cero emisiones. Actualmente, uno de cada cuatro vehículos es eléctrico o de hidrógeno, y el objetivo es acabar lo antes posible de sustituir los propulsados por diésel y gas. También se prevé ampliar el servicio a demanda del bus de barrio.

Corto y largo plazo

El plan incluye avanzar en el análisis para decidir qué líneas seguir reforzando, con más expediciones en las verticales y horizontales, y erigir las esperadas estaciones de bus interurbano. "Se trata de un proyecto estratégico o corto, medio y largo plazo para un servicio mas próximo, competitivo y fiable", ha subrayado la primera teniente de alcalde y presidenta de TMB, Laia Bonet, tras explicar la nueva estrategia.

Los planes, ha detallado, se conciben teniendo en cuenta la realidad metropolitana y el crecimiento previsto de la ciudad, especialmente a raíz del desarrollo de nueva vivienda en La Marina del Prat Vermelly el entorno de la futura estación de La Sagrera, que incrementarán de forma significativa la demanda de transporte público. En este contexto, se ha planificado de manera coordinada la ordenación del transporte y del espacio urbano considerando además que, de cara a 2030, entrarán en funcionamiento infraestructuras clave como el tranvía por la Diagonal y las líneas L8 y L9 de metro cruzando el centro de Barcelona.