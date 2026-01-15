La nueva ordenanza de civismo de Barcelona entrará en vigor el 15 de febrero con multas más elevadas

Tras su aprobación en el pleno de diciembre, la nueva ordenanza de civismo de Barcelona entrará en vigor el domingo 15 de febrero. Así lo ha anunciado la comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca. Para facilitar la adaptación de la ciudadanía, el ayuntamiento ha puesto en marcha este jueves una campaña informativa que actualizará a los vecinos sobre las nuevas normas, que incorporan sanciones más elevadas contra las conductas incívicas.

El nuevo texto, impulsado por el gobierno de Jaume Collboni (PSC), salió adelante con los votos favorables de Junts y ERC, la abstención del PP y el rechazo de Barcelona en Comú y Vox. La ordenanza introduce cambios que afectan a ámbitos muy diversos, desde los botellones, el pago de multas y la pintada de grafitis, hasta los orines de los perros o conductas como masturbarse en la vía pública.

Tras un largo proceso de negociación, se abre ahora una nueva etapa marcada por la publicación del texto definitivo y su entrada en vigor, un periodo en el que el consistorio considera clave reforzar la pedagogía. “Pedimos a la ciudadanía que se involucre en el cuidado del espacio público, porque es una responsabilidad compartida”, ha subrayado Surroca.

La comisionada ha insistido en que la aplicación de la ordenanza combina una vertiente preventiva y otra sancionadora, aunque ha recalcado que el objetivo no es recaudatorio. “El objetivo no es ir a buscar la multa, sino dar un mensaje de prevención para que la ciudadanía conozca las normas y sea consciente de ellas”, ha señalado.

400 informadores a pie de calle

En el marco de la campaña informativa, se desplegarán 400 informadores a pie de calle que se encargarán de explicar a los vecinos de “qué se puede hacer y qué no” en el espacio público. La idea es trasladar “mensajes claros y directos” sobre la reforma de la ordenanza y garantizar su cumplimiento.

Los informadores se concentrarán en las zonas con mayor actividad y donde se registran más conflictos, como los espacios de ocio nocturno, un ámbito en el que el consistorio trabaja de forma coordinada con la comisionada de la noche, Carmen Zapata.

Paralelamente, la Guardia Urbana iniciará un proceso de formación interna para adaptarse a la nueva normativa y conocer los cambios incorporados. Además del cuerpo policial, también se prevén sesiones formativas para los servicios de gestión de conflictos y el personal de las oficinas de atención a la ciudadanía.

Las principales novedades

Entre las principales novedades destacan las multas de hasta 1.500 euros por hacer botellón en espacios con presencia de menores, así como las sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros por promover las denominadas ‘rutas de borrachera’, prohibidas en toda la ciudad. La ordenanza mantiene la prohibición de pintar grafitis en el espacio público y especifica que las personas responsables deberán asumir tanto la sanción -de entre 100 y 600 euros- como el coste de la limpieza o la reparación de los daños causados.

Orinar en la vía pública se castigará con multas de entre 300 y 1.500 euros, en función del lugar, mientras que las conductas que perturben el descanso vecinal -como música, amplificadores, cantos, gritos o peleas- se sancionarán con importes de entre 750 y 1.500 euros. En el caso de los perros, sus dueños estarán obligados a limpiar los orines de los animales; de no hacerlo, se enfrentarán a una multa de 300 euros. La venta ambulante ilegal, por su parte, se penalizará con sanciones de hasta 600 euros.

La nueva norma también refuerza la mediación y el catálogo de medidas alternativas a la sanción para dotar de una vertiente más social. Otra novedad es que incorpora la aporofobia (odio al pobre) como nueva tipología de discriminación.