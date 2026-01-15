La línea de bus H12 se reinventa en Barcelona para ser más rápido y frecuente

Barcelona pondrá en marcha este año una nueva estrategia destinada a mejorar la velocidad comercial y ampliar el servicio del autobús en la ciudad, y la primera medida será el refuerzo de la línea H12 a partir del 26 de enero. Se implementará de forma que los usuarios tendrán que adaptarse a un nuevo funcionamiento para aprovechar al máximo la mejora del servicio. La línea sumará ocho autobuses de forma permanente que solo circularán en su tramo central. En la práctica, supone la creación de una línea H12 central, con origen y final distinta a la convencional, entre la plaza de les Glòries y la plaza Cerdà.

En este recorrido en concreto aumentará en un 15% la capacidad del pasaje, atendiendo a la mayor demanda que existe en el centro de la ciudad. Con ello se logrará además incrementar la frecuencia en un intervalo de 5 minutos justo allí donde es más necesario. En el resto de trazado del H12 la frecuencia será la misma que la actual. No obstante, los usuarios que suban a alguno de los H12 que solo circulen por el trazado central se encontrarán con que deberán descender del bus al llegar a Glòries a o a la plaza Cerdà, donde deberán subir a otro H12 que continuará hasta el final de trayecto convencional.

Cambio de hábitos

Se trata una mejora en el servicio para convertirlo en más rápido, explican desde TMB, conscientes de que supone "un cambio de paradigma" en el modo de funcionar. Esta primera experiencia parte de una primera prueba que TMB ha realizado en la línea V19, que reforzó en abril pasado en dos tramos concretos y durante el fin de semana para mejorar la movilidad cerca del Park Güell. Sin embargo, en el caso del H12 la solución es definitiva y para todo el circuito de la línea por el centro de Barcelona, con gran número de usuarios tanto en días laborables como en festivos.

Los nuevos planes para el bus en Barcelona incluyen también que algunas líneas tengan dos finales distintos. Esto significa que no todos los autobuses recorrerán los mismos tramos en sus extremos que tienen menor demanda, sino que las expediciones podrán terminar en distintos ramales, evitando que circulen vacíos como ocurre actualmente, y permitiendo que el servicio se concentre donde realmente hay más pasajeros.

Agenda Bus 2026-2030

La iniciativa forma parte de la Agenda Bus 2026-2030, con la que el Ayuntamiento prevé responder a la demanda creciente de transporte público en la ciudad, mejorando la velocidad comercial y la frecuencia de paso de las distintas líneas. En la misma línea H12, TMB está realizando pruebas de priorización semafórica en favor del bus. Gracias a la aplicación de tecnología avanzada, el semáforo se pone en verde cuando llega el autobús. La idea es aplicar en el futuro esta medida a más líneas, si bien antes debe asegurarse de que no se compromete el resto de la circulación.

Además del refuerzo de la H12, la Agenda Bus 2026-2030 contempla la creación de 12 nuevos kilómetros de carril bus en total, distribuidos en distintos tramos concretos y, posiblemente, otros 12 más que están en estudio. También se pondrán en marcha tres nuevas líneas exprés este mismo año, al tiempo que se prevé el refuerzo de las líneas horizontales y verticales para mejorar cobertura y frecuencia.

A nivel técnico se estudia dónde reforzar el servicio y ubicar las estaciones de intercambio de transporte urbano e interurbano. El objetivo final es incrementar la capacidad el bus y su velocidad comercial y fomentar que los ciudadanos abandonen el coche privado, combinando más autobuses, carriles prioritarios y líneas desdobladas para un servicio rápido y adaptado a la creciente demanda de la ciudad.