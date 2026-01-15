Ya dio luz verde a eliminar pisos turísticos
L'Hospitalet aprueba una moratoria de un año para la concesión de licencias de nuevos hoteles
CONTEXTO | L’Hospitalet sigue los pasos de Barcelona y apuesta por eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028
LICENCIAS | L'Hospitalet amplía la suspensión de licencias turísticas a los apartamentos en la ciudad
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat ha aprobado la suspensión, por el plazo de un año, del otorgamiento de licencias de obras y actividades para la construcción e implantación de nuevos establecimientos de alojamiento turístico destinados a hoteles y hoteles-apartamento en el municipio.
La decisión, adoptada en la última sesión de la Junta de Gobierno Local, afecta a todo el término municipal de L'Hospitalet, con la exclusión del ámbito de la Modificación del Plan general metropolitano (PGM) para la regulación del uso hotelero en el sur de la Granvia —en torno a la Fira y del eje de la Granvia—, aprobada definitivamente el año 2020, y el PDU el Biopol-Granvia, aprobado definitivamente en abril de 2024.
La moratoria tiene como objetivo "disponer del tiempo necesario para analizar la situación actual de los establecimientos hoteleros en la ciudad, evaluar su impacto urbanístico, económico y social, y estudiar la adecuación del régimen urbanístico vigente al nuevo marco normativo, así como regular las condiciones de emplazamiento de estos usos en la trama urbana residencial", explican fuentes municipales del municipio.
La suspensión tendrá una duración de un año, de acuerdo con lo que establece la legislación urbanística vigente, y no afectará a las licencias solicitadas con anterioridad a la aprobación de la medida ni aquellas que dispongan de certificado de aprovechamiento urbanístico o informe de compatibilidad urbanística vigente.
Con este acuerdo, el Ayuntamiento de L'Hospitalet da continuidad a las actuaciones impulsadas en los últimos años para ordenar el crecimiento de los alojamientos turísticos en el municipio y garantizar una planificación urbanística equilibrada. El pasado noviembre, el Pleno municipal aprobó la prohibición de nuevas viviendas y apartamentos turísticos a partir de 2028, así como la prórroga por un año de la suspensión de licencias de viviendas de uso turístico (HUT), apartamentos turísticos y albergues de juventud. Asimismo, se acordó la suspensión temporal de nuevas licencias para alojamientos destinados a residencias de estudiantes y colegios mayores en suelo urbano residencial.
