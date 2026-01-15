Independencia con autonomía o como barrio de Sant Cugat: un millar de vecinos de Bellaterra piden un 'referéndum' sobre su independencia de Cerdanyola

La palabra “independencia” vuelve a sobrevolar Bellaterra, pero esta vez con una coletilla que lo cambia todo: con autonomía o sin ella. Un millar largo de vecinos, los mismos que hace años empujaron la salida de Cerdanyola del Vallès y la anexión a Sant Cugat, quiere que la discusión deje de moverse entre informes y despachos y se traduzca en una pregunta concreta.

La Comissió Bellaterra és Sant Cugat impulsará este lunes 19 de enero, en el pleno ordinario de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD), una moción para que se organice una consulta ciudadana con una sola cuestión: si Bellaterra quiere ir a Sant Cugat manteniendo la EMD o aceptando integrarse como un barrio sin ese estatus.

La iniciativa parte de la oposición en la EMD y busca medir, “ahora, en este momento”, la temperatura real del vecindario ante el principal nudo político del proceso. Así lo explica Chus Cornellana, miembro de la comisión vecinal, en declaraciones a este diario. La papeleta, dice, no debería abrir debates laterales ni incluir preguntas encadenadas: “¿Quieren ir a Sant Cugat con EMD o sin EMD, sí o no?”.

Cornellana sostiene que la petición ya se había trasladado de palabra al presidente de la EMD, Josep Maria Riba, y que la respuesta fue negativa. Por eso, este lunes lo elevarán al pleno mediante una moción formal. “Se lo pediremos en el pleno de este lunes”, insiste. El resultado, sin embargo, está abierto: el gobierno de la EMD lo ostenta Bellaterra Endavant, con cuatro vocales, mientras que la oposición la integran dos vocales de Gent per Bellaterra, un vocal de ERC y una vocal no adscrita, la propia Cornellana. Con esa aritmética, la consulta depende de que el bloque que gobierna acepte activar una votación que puede redefinir su posición.

Rotonda de la UAB en Cerdanyola del Vallès / Manu Mitru / EPC

Un expediente en la recta final

La moción llega cuando el procedimiento administrativo para el cambio de término municipal entra en su tramo decisivo. El expediente se gestó tras la recogida de firmas presentada en julio de 2019 y, después de un recorrido judicial, el TSJC obligó al Ayuntamiento de Cerdanyola a activar formalmente los trámites. Desde entonces, las administraciones implicadas han ido emitiendo informes que deben remitirse a la Generalitat, órgano competente para decidir si autoriza la segregación de Bellaterra y el ámbito de Can Fatjó dels Aurons y su anexión a Sant Cugat.

El movimiento vecinal defiende que no se trata de un capricho identitario, sino de una “disfunción” territorial de décadas: barreras físicas y funcionales —autopista, ferrocarril y el campus de la UAB como gran hito— y una relación cotidiana que, aseguran, se orienta más hacia Sant Cugat que hacia Cerdanyola. En la base del proceso hay cifras: la comisión afirma haber reunido 1.230 firmas, lo que situaba el apoyo por encima del 50% del censo; el Ayuntamiento de Cerdanyola validó 1.133 al no poder acreditar la residencia en Bellaterra de una parte de los firmantes. En términos políticos, la plataforma sigue hablando de un respaldo del 61%-62% del vecindario.

Primero irse; luego decidir el encaje

La comisión insiste en que la prioridad es la salida de Cerdanyola y que el encaje institucional puede negociarse después. El propio informe favorable de Sant Cugat, recuerdan, considera viable la anexión y sitúa en una fase posterior la decisión sobre el modelo de integración. Por eso, para el colectivo, la pregunta de la consulta tiene sentido: sirve para saber si el vecindario está dispuesto a dar el paso incluso en el escenario de perder la EMD.

La EMD, reconocida en 2008 tras años de reivindicación, es hoy el elemento que tensiona el debate. Y ahí es donde el gobierno actual de la entidad introduce una condición clara.

El presidente de la EMD marca una línea roja

El presidente de la EMD, Josep Maria Riba, ha dejado claro que el gobierno de Bellaterra no contempla marcharse de Cerdanyola si eso implica renunciar al estatus de Entidad Municipal Descentralizada. En plena tramitación del expediente, ha defendido que la EMD es un instrumento esencial de autogobierno y que el salto a Sant Cugat sin garantías sobre su continuidad no compensa. En ese escenario, sostiene, el ejecutivo local “lo descartaría”.

El argumento de Riba se mueve en terreno jurídico: tanto Cerdanyola como Sant Cugat han apuntado que la EMD se crea por acuerdo del pleno del municipio del que depende y que un cambio de término podría dejarla sin efecto automático. Riba, por su parte, afirma que sus servicios jurídicos no lo ven tan cerrado y que falta jurisprudencia en casos similares.

En Bellaterra, el debate ya no es solo “Cerdanyola o Sant Cugat”. Es, sobre todo, qué Bellaterra: una que se integra en Sant Cugat como barrio o una que lo hace conservando una estructura propia.