Los Mossos requieren documentación al Ayuntamiento de Esparreguera por el presunto desvío de fondos en una fundación

Los Mossos d’Esquadra se han personado este jueves en el Ayuntamiento de Esparreguera para requerir información relacionada con un presunto caso de desvío de fondos públicos transferidos a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), dedicada a dar formación y ocupación a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Un juzgado de Martorell indaga en los hechos, en los que se escruta si parte de las ayudas para la inserción laboral costeó supuestamente gastos de carácter privado, según informaron fuentes próximas a la investigación a EL PERIÓDICO.

Fuentes del Ayuntamiento de Esparreguera han explicado que los agentes han acudido a sus dependencias en torno a las 08:00 horas de esta mañana. Han asegurado que la policía ha solicitado información relacionada con el procedimiento judicial sobre las supuestas irregularidades en la FIL, sin que el consistorio haya recibido mayor detalle sobre el caso. A su vez, otras fuentes afirman que se han desplazado varios furgones de los Mossos d’Esquadra. El ayuntamiento prepara un comunicado para informar sobre lo acaecido de esta mañana.

Hace casi un año, en febrero de 2025, la causa abierta en el juzgado de Martorell salió a luz a raíz de un operativo del área central anticorrupción de los Mossos, que se saldó con tres detenidos. Los arrestados no eran cargos públicos, sino que tenían vínculos con la FIL, que dispone de instalaciones de Esparreguera y opera sobre todo en la zona norte del Baix Llobregat. Quedaron en libertad con cargos tras tomárseles declaración.

Los alcaldes de Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat y Sant Esteve Sesrovires son miembros del patronato de la FIL. Tras los arrestos, solicitaron el relevo temporal de quien entonces era director general de la fundación, Jordi Minguito, uno de los tres detenidos por los Mossos. El patronato de la FIL y quien era su principal ejecutivo acordaron que dejase la dirección de forma transitoria y pasó a ser nombrado director de I+D y nuevos proyectos, un cargo hasta entonces inexistente en la entidad.