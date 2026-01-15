El billete de ida y vuelta de Rodalies sube un 9,4% con las nuevas tarifas de 2026

Las nuevas tarifas del transporte público en Barcelona para 2026 ya son una realidad. Este jueves han entrado en vigor los nuevos precios y, entre los cambios que notarán los usuarios de Rodalies, hay uno menos visible pero significativo: el encarecimiento del billete de ida y vuelta. El título, que solo comercializa Renfe y no forma parte de los abonos integrados de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), pasa de 5,3 a 5,8 euros, un incremento del 9,4% que se aplica desde hoy.

A diferencia de otros títulos de transporte, cuyos precios se habían dado a conocer previamente a través de la ATM, la actualización de este billete ha pasado más desapercibida, ya que se trata de un producto propio de Renfe y de uso habitual entre los viajeros ocasionales de Rodalies. Es un título pensado, sobre todo, para quienes realizan un desplazamiento puntual de ida y vuelta en un mismo día y no disponen de abonos o tarjetas multiviaje.

La subida deja al billete de ida y vuelta sin ningún ahorro para el viajero. Su nuevo precio es exactamente el mismo que comprar dos billetes sencillos, que este año cuestan 2,9 euros cada uno. De este modo, deja de salir a cuenta optar por este billete, que durante años se había percibido como una opción algo más económica. En la práctica, la única ventaja que mantiene es la de ahorrar tiempo en taquilla o en las máquinas expendedoras, al permitir adquirir dos trayectos en una sola operación.

Además, la equiparación no se limita a la primera corona: en todas las zonas tarifarias, el billete de ida y vuelta cuesta exactamente lo mismo que adquirir dos billetes sencillos, lo que elimina cualquier ventaja económica para el usuario.

El billete de ida y vuelta ya había perdido buena parte de su atractivo el año pasado, cuando su precio, de 5,3 euros, coincidía exactamente con la suma de dos viajes simples, entonces fijados en 2,65 euros cada uno. Con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, la equiparación se mantiene y se consolida, eliminando cualquier incentivo económico para su compra.