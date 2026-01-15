El ‘ecodistrito’ de la Mercedes en Barcelona prevé empezar obras a finales de 2026 y disponer de 300 pisos en 2029

Cuando se reveló en detalle hace casi tres años, se estimaba que la promoción llamada a convertirse en el primer ‘ecodistrito’ de Barcelona empezaría a erigirse en 2025 para estar acabado en 2029. No obstante, las 10,5 hectáreas de la antigua fábrica de Mercedes-Benz y la explanada que la envuelve en el barrio del Bon Pastor siguen aún a la espera de que las obras arranquen sobre el terreno, en un extremo de la ciudad próximo al límite del río Besòs. Por el momento, el enorme descampado está cedido provisionalmente a un negocio de carga y descarga de vehículos. Podría ser ya por poco tiempo.

El Ayuntamiento de Barcelona dio curso por unanimidad en 2023 a la operación urbanística que incluye la construcción de 1.300 pisos, aún con Ada Colau en la alcaldía y a dos meses de las últimas elecciones municipales. A partir de entonces, el plan se sumergió en un proceso burocrático del que aún no ha salido. Tras algún reparo que ralentizó aún más los trámites, el proyecto enfila el último trance previo a las obras. De no topar con objeciones, la reforma podría arrancar antes de que acabe 2026 para que la primera manzana con 300 viviendas esté lista para habitarse de aquí a tres años.

En 2018, la sociedad inmobiliaria Conren Tramway adquirió la factoría de la marca automovilística, clausurada en 2007. Promueve la remodelación para alzar un barrio concebido como una supermanzana desde su origen, con vías sin tráfico y en las que abunde la vegetación. La compañía explica a EL PERIÓDICO que aguarda que la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización y reparcelación se resuelva en el “segundo trimestre de 2026”. Ambos documentos son necesarios para trazar la apertura de calles y el reparto de costes en una solar que dejará de estar tapiado y despoblado. De no mediar nuevos retrasos, la propiedad señala que “se prevé iniciar los primeros trabajos de obra a finales de 2026”.

De ser así, el vecindario de la Mercedes comenzará a edificarse en torno a año y medio más tarde de lo que se pronosticó. “En 2023, se preveía que la reparcelación pudiera inscribirse en junio de 2024 y, en consecuencia, iniciar las obras durante la primera mitad de 2025”, recuerda Conren Tramway. Los miramientos y la lentitud de burocracia desmintieron el pronóstico.

El proyecto de urbanización se halla en fase de exposición pública desde finales de diciembre. Es la antesala al visto bueno último del consistorio. Queda a expensas de ver cómo se cierra el plazo abierto hasta el 10 de febrero, por el que particulares o entidades pueden reclamar cambios en el plan.

Recreación de la futura plaza semicubierta en la nave del antiguo complejo industrial de Mercedes Benz en Barcelona. / EL PERIÓDICO

“La aprobación definitiva dependerá de si hay alegaciones, y de qué tipo, o no; es decir, si no hay alegaciones será rápido”, responde el ayuntamiento. Indica que la construcción y sus ritmos dependerán de Conren Tramway, al tratarse de un plan de iniciativa privada promocionado por la inmobiliaria.

Seis fases

A la espera de obtener luz verde, Conren Tramway tiene claro que el ‘ecodistrito’ empezará a materializarse levantando pisos. El proyecto contempla seis fases de obras. “La primera corresponde al primer bloque de vivienda libre”, apunta la compañía.

De ceñirse al pronóstico, la promoción ha de rematarse en poco más de dos años desde que se aborde. La dueña de la parcela manifiesta que la entrega de las primeras viviendas está “prevista para inicios de 2029”. Para entonces, “se habrán ejecutado también todas las obras de urbanización directamente vinculadas a ese bloque, incluyendo los espacios públicos inmediatos”, apostilla.

Parte del solar de la antigua fábrica de Mercedes, en el Bon Pastor, llamado a convertirse en el primer 'ecodistrito' de Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

El ayuntamiento estimó que el 40% de los domicilios del próximo ‘ecodistrito’ será de protección oficial. Equivale a unos 520 pisos sobre el total. Al menos dos de cada 10 viviendas -es decir, 260 de todas las que pueblen la Mercedes- se han de ofertar con alquiler asequible. El solar -ahora repleto de vehículos- acabará albergando cinco bloques de pisos de venta libre y otros de protección, con alturas de cuatro a 12 plantas. Se añaden 9.536 metros cuadrados para oficinas, así como equipamientos y seis plazas, incluida una abierta preservando la estructura de la inoperativa nave de Mercedes.

No hay fecha por ahora para las construcciones de titularidad pública, incluidas las viviendas de protección y los equipamientos anunciados en 2023. Se concretó que serían una guardería, un instituto de formación profesional, un centro sociocultural y un espacio de memoria. En cualquier caso, Conren Tramway estima que “el proyecto en su conjunto estará finalizado a partir de la segunda mitad de 2030”.

Urbanizar el actual descampado costará 45,4 millones de euros, incluidos 3,51 millones para sanear suelos contaminados por restos industriales

600 millones de euros

La propiedad calcula que la inversión para que la parcela se transforme en zona habitada se eleva a unos 600 millones de euros. El plan calcula que la urbanización del barrio ideado para nacer adaptado a las inclemencias del cambio climático costará 45,4 millones.

El presupuesto incluye un gasto de 23,8 millones de euros para adecuar el terreno, pavimentarlo, extender suministros, plantar vegetación e instalar mobiliario, entre otros conceptos. También se desembolsarán 3,51 millones para sanear suelo contaminado, herencia del pasado industrial. Aparte, se dedican a 4,45 millones para que la nave de Mercedes pase a ser una ágora semicubierta.

Uno de los edificios a conservar del recinto fabril alzado entre las décadas de los 50 y los 70 del siglo pasado iba a alojar a la escuela de diseño Elisava. Sin embargo, el propósito se frustró. Al respecto, Conren Tramway responde que el inmueble mantiene la previsión de destinarse a un “equipamiento privado” y asegura que analiza “distintas opciones” para ocuparlo.