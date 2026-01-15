Un lago recuperado y seis plazas: un “jardín urbano” dinamizará el ‘ecobarrio’ de la Mercedes en Barcelona

Una supermanzana en Barcelona que no comience de cero, sino que respete la memoria del lugar. Esa es una de las premisas con la que los arquitectos de Batlle i Roig describen el futuro ‘ecodistrito’ en la parcela de la antigua fábrica de Mercedes Benz, en el barrio del Bon Pastor. El despacho encargado de diseñar la futura promoción la define como un “nuevo jardín urbano saludable”, tal como aparece en el proyecto pendiente de aprobación. Se prevé que el 54,75% del terreno se destine a espacios públicos, vías naturalizadas con especies autóctonas o adaptadas a las condiciones del cambio climático, equipamientos y 5,4 hectáreas a repartir entre tres plazas y tres jardines, uno con un lago en medio inclusive.

La balsa no surge de la nada, sino que existió en el flanco de la factoría automovilística que da a la calle Sant Adrià. Se trata de un capricho olvidado del diseño original del complejo. El perfil de estanque aún se intuye dentro del recinto a reformar, aunque está seco e invadido de hierbajos.

“Actualmente se encuentra totalmente abandonado y la vegetación ha crecido de forma descontrolada”, observa el informe referido al lago e incorporado al proyecto de urbanización. La lámina de agua se prevé recuperar para embellecer una de las zonas de recreo del futuro vecindario.

Fotografía de la fábrica Mercedes Benz de Barcelona, a mediados del siglo XX, con el lago en la entrada al complejo industrial. / EL PERIÓDICO

El plan urbanístico plantea “revitalizar ese espacio mediante la formación de un lago naturalizado, respetando la forma original y aprovechando al máximo su entorno”. Se integrará en un jardín de 3.611 metros cuadrados, con “paseos, bancos, nuevo arbolado, zonas de descanso, parterres y una área de juegos vinculada al agua”. “Todos esos elementos envolverán al lago”, afirma el documento.

Flora y fauna

De acuerdo a los planos del proyecto, la laguna ocupará 183 metros cuadrados y tendrá un metro de profundidad. Estará rodeado por sendas franjas de flora acuática, una de 148 y otra de 47 metros cuadrados, ambas anegadas con 30 centímetros de agua. Se instalará “un mirador con vistas al lago”, que “se adentrará en la lámina de agua”, y se plantará una valla de madera y una barandilla como medida de protección frente a intrusos, anticipa el plan.

Además, se confía en que el embalse “desarrolle un ecosistema propio” y que la vegetación acuática capte polinizadores. El estudio sobre el lago cita que la mayoría de parajes similares atraen “anfibios, caracoles de agua, algas caráceas y larvas de libélula”. Destaca que son “especies que favorecen la buena conservación del agua”. El lago “se abastecerá de agua freática o potable a través de dos electroválvulas”.

Terreno de la antigua planta de Mercedes, repleto de vehículos a la espera del inicio de las obras del futuro 'ecodistrito', en Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

El reclamo principal

El ‘ecobarrio’ se dotará de cinco explanadas más, equipados con zonas de juego. Incluyen dos interiores de manzana ajardinados (uno de 1.162 y otro de 1.781 metros cuadrados), una plaza central de 4.073 metros cuadrados, otra equipada de 5.886 metros cuadrados y, la más grande, bajo techo en la nave del viejo complejo de la Mercedes, de 10.244 metros cuadrados.

Será “el reclamo principal del proyecto”, remarca el plan. Además de conservar la estructura del techo para conformar una plaza semicubierta, contendrá “diferentes construcciones en su interior”, como un anfiteatro, juegos infantiles y una tarima. Sobre el techo se colocarán 1.440 placas fotovoltaicas, con capacidad para generar 921.264 kilovatios hora por año.

Aparte, y con intención de que la circulación sea residual, se colocarán seis cámaras de lectura de matrículas en las entradas al ‘ecodistrito’. Vigilarán que solo acceden vehículos de emergencias y mantenimiento.