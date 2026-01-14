Una de cada tres personas usa títulos sociales para moverse en transporte público en Barcelona

La presentación de la nueva T-Social ha servido para que la Generalitat ponga cifras a una realidad del transporte público de Barcelona: uno de cada tres usuarios del sistema integrado de Barcelona ya se desplaza con títulos sociales. El porcentaje —que engloba tanto títulos municipales bonificados como billetes generales e integrados con descuentos— ha reforzado el argumento de que las tarifas sociales han dejado de ser una excepción para convertirse en una pieza estable del sistema.

La cifra la ha aportado la directora general de Transport i Mobilitat, Susi López, que ha defendido que “actualmente ya tenemos uno de cada tres usuarios que se mueve con este tipo de títulos sociales, los municipales y los generales y los integrados”. En el marco de la presentación, el 33% ha funcionado como dato de referencia para situar la política tarifaria en el centro de la estrategia de movilidad de la legislatura.

El mensaje institucional no se ha quedado en el titular. La Generalitat ha insistido en que el sistema de Barcelona mantiene tarifas “muy competitivas” incluso sin bonificaciones y ha subrayado la existencia de una oferta amplia de títulos adaptada a perfiles diversos. Dentro de ese catálogo, el Govern ha enumerado instrumentos que actúan como red de acceso: la T-16, gratuita; las bonificaciones para familias monoparentales y familias numerosas; y una T-jove que, por precio, se ha situado también dentro del paquete de títulos con componente social. El objetivo: que el coste del billete no expulse a colectivos con menos margen económico, mientras se consolida el transporte público como alternativa al vehículo privado.

El despliegue social ha ido acompañado, además, de una política de descuentos generalizada. Según se ha explicado en el acto, las bonificaciones del 50% sobre títulos como la T-usual y la T-jove se han mantenido durante este año con un reparto de financiación en el que el Estado ha aportado un 20% y la Generalitat ha asumido el 30% restante. En paralelo, los municipios con títulos propios han completado el esquema con aportaciones variables, con consistorios que han añadido un 20% o un 30% extra según sus posibilidades.

La presentación de la T-Social también ha servido para encajar el dato del 33% en una segunda línea de trabajo: la modernización tecnológica. En el horizonte, la Generalitat ha trabajado para abandonar el soporte magnético y ha incorporado la tarjeta bancaria como fórmula de pago, una medida orientada especialmente a usuarios esporádicos para reducir barreras de entrada y simplificar el acceso al sistema.

En el apartado tarifario, el Govern ha puesto sobre la mesa otro instrumento con potencial impacto: el abono mensual estatal de 60 euros para Rodalies y regionales, planteado como tarifa plana de ámbito estatal. La Generalitat ha indicado que ha trabajado para hacer posible su integración técnica en el sistema integrado de Barcelona si el Gobierno central termina aprobando su incorporación, especialmente con la mirada puesta en quienes se desplazan desde coronas alejadas.

El enfoque, en cualquier caso, no se ha limitado al área metropolitana. La Generalitat ha marcado como objetivo inmediato completar la integración tarifaria en toda Catalunya, todavía pendiente en territorios como Terres de l’Ebre y comarcas de Girona. En una segunda fase, el Govern ha apuntado a extender la T-Mobilitat al conjunto del territorio, con la intención de que la integración no sea solo de tarifas, sino también de validación y capacidades tecnológicas.