Llega la 'T-Rosa' de la segunda corona de Barcelona: nuevos descuentos en transporte público para 70.000 personas a partir del 2027

La digitalización del transporte público en Catalunya avanza más por encaje de piezas que por grandes anuncios. Tras la implantación de la T-Movilidad como palanca tecnológica, la Asociación de Municipios para la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) impulsa ahora una de sus derivadas con más carga social: la T-Social, una tarjeta “sin contacto” concebida para unificar el actual mosaico de títulos municipales bonificados.

En paralelo, el proyecto se ha presentado como el desembarco de la “T-Rosa” de la segunda corona de Barcelona: un nuevo esquema de descuentos sociales que, según el calendario con el que trabajan los impulsores, debería estar plenamente operativo en el primer trimestre de 2027 y aspira a beneficiar a unas 70.000 personas en una veintena larga de municipios.

Así pues, se trata de un único soporte para que quien ya dispone de bonificaciones sociales pueda moverse con más facilidad por varios municipios, sin tener que acumular carnés, acreditaciones o tarjetas diferentes dependiendo del lugar de residencia o del operador. La T-Social nace como complemento a la T-Movilidad, no como sustituto.

Dirigida a mayores y personas con discapacidad

Hasta ahora, el foco público de los descuentos en transporte se ha concentrado sobre todo en los jóvenes (con títulos como la T-Jove o la T-16), mientras que las bonificaciones para personas mayores y personas con discapacidad han quedado a menudo municipalizadas: cada ayuntamiento con su propio título, su soporte y su lógica administrativa. La T-Social pretende ordenar esa realidad sin borrar las diferencias.

“La gracia es que el ciudadano pueda tener una sola tarjeta con sus bonificaciones y usar el transporte de manera más ágil”, ha explicado Mar Molina, presidenta de la AMTU, durante la presentación del proyecto.

Primera fase en 21 municipios y plan para crecer en Barcelona

El despliegue se ha planteado como una primera fase en 21 municipios, con la idea explícita de ampliar el alcance en siguientes etapas. La AMTU ha señalado que el objetivo es sumar más ayuntamientos de la provincia de Barcelona, especialmente del entorno metropolitano, a medida que se cierren los acuerdos técnicos y administrativos.

En este primer grupo han figurado localidades del Vallès y de la segunda corona como Granollers (donde se ha presentado la tarjeta), Sabadell, Terrassa, Mollet, Rubí, Sant Quirze del Vallès, La Roca del Vallès o Les Franqueses del Vallès. También se han incorporado municipios con peso comarcal y fuera del anillo más inmediato, como Igualada, Vilafranca del Penedès, Sitges o Vic, una señal de que el proyecto quiere ganar escala territorial.

No es un matiz menor: la T-Social se vende como supramunicipal en el uso, pero municipal en la decisión. Dicho de otro modo, busca interoperabilidad sin imponer una tarifa única, ya que cada Ayuntamiento decidrá su precio.

Unificar el soporte

El punto más sensible —y el que suele frenar este tipo de reformas— es la autonomía local. La AMTU ha insistido en que la T-Social no elimina las políticas sociales de cada ayuntamiento: las mantiene, pero las hace transportables en un mismo soporte.

“Cada municipio podrá mantener sus bonificaciones”, ha remarcado Molina. La tarjeta incorporará, con los datos que aporte cada consistorio, un perfil de usuario adaptado a esas condiciones. Lo que se unifica, por tanto, es el instrumento, no el criterio con el que se concede la ayuda.

Adiós progresivo a la banda magnética

La T-Social también empuja la modernización tecnológica pendiente en parte del territorio: supone un paso más en la retirada progresiva del billete magnético, todavía presente en algunas redes locales. Molina ha citado el caso de Sabadell y su operadora urbana (TUS) como ejemplo de municipios donde aún conviven sistemas distintos.

La lógica que se impone es la del “tap” sin contacto: una validación más rápida, robusta y alineada con el ecosistema de la T-Movilidad, que ya funciona con tarjeta y aplicación. La T-Social pretende, además, ser un puente para colectivos que necesitan un sistema fácil de usar, estable y comprensible, sin depender necesariamente del móvil.

El proyecto incorpora otra derivada relevante: la obtención de datos de demanda real. La T-Social permitirá a los ayuntamientos disponer de información más precisa sobre el uso del transporte, con el objetivo de ajustar mejor líneas y horarios del bus urbano en función de la demanda efectiva.

A la vez, la digitalización promete simplificar trámites administrativos: se prevé que facilite la renovación automática de títulos bonificados y la agilización de los procesos para recuperar tarjetas perdidas, reduciendo gestiones presenciales y tiempos de espera.

La responsable económico-financiera de la AMTU, Mayte Capdet, ha asegurado que el proyecto también pone el foco en la mejora de la experiencia ciudadana y ha añadido que el nuevo soporte físico contará con una garantía de cinco años.

Calendario y precio: 2027 como horizonte

La previsión oficial es que la tarjeta esté plenamente operativa en el primer trimestre de 2027, una vez se cierre la planificación individual con cada ayuntamiento. El soporte físico tendrá un coste de 4,5 euros, un precio planteado para cubrir el coste de la tarjeta sin convertirse en barrera de acceso.

La T-Social no promete revolucionar el transporte público, pero sí puede cambiar la experiencia cotidiana de miles de usuarios que hoy lidian con la fragmentación: el título que sirve en un municipio y no en el de al lado; la tarjeta que hay que renovar en ventanillas distintas; o la banda magnética que falla justo cuando más prisa hay.