El Palau Requesens de Barcelona iniciará su rehabilitación a finales de año para abrir la Casa de les Lletres en 2028

El Palau Requesens de Barcelona iniciará las obras de rehabilitación a finales de este año con el objetivo de que la Casa de les Lletres, el equipamiento de referencia para la creación y la promoción de las letras catalanas, abra sus puertas en 2028, un año después de lo previsto. El Departament de Cultura ya tiene a punto el proyecto arquitectónico a través del cual llevará a cabo la reforma. Licitará las obras a mediados de este año con un presupuesto de 4,8 millones de euros.

Su puesta a punto será durante el primer trimestre de 2028, una fecha que podría coincidir con Sant Jordi. “Nos encantaría”, ha confesado la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha presentado el proyecto arquitectónico este martes. Aunque no hay una fecha exacta, ha afirmado que “sería una noticia excelente poder inaugurar la Casa de les Lletres por Sant Jordi”, coincidiendo con la gran fiesta literaria de Catalunya.

Situado en la calle del Bisbe Caçador, en pleno barrio Gòtic, el espacio será la nueva sede de la Institució de les Lletres Catalanes y también acogerá cinco entidades profesionales del sector: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, el PEN Català, la red Espais Escrits y el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. La Reial Acadèmia de les Bones Lletres mantendrá su ubicación en el Palau Requesens y continuará ocupando el espacio de la planta noble.

Recreación del Palau Requesens rehabilitado para acoger la Casa de les Lletres / Departament de Cultura

¿Cómo será?

La rehabilitación del edificio la llevarán a cabo los estudios Brullet De Luna i Associats SLP y Taller d’Arquitectura les Golfes, con un proyecto que pone en valor la historia del edificio y lo acerca a los usos actuales. Como ha explicado el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet, el proyecto actualiza y abre a la ciudadanía un edificio patrimonial, a la vez que favorece la “conexión del conjunto de la sociedad con el sector literario”.

Este "punto de encuentro para el sector y espacio de difusión de las letras catalanas" contará con un vestíbulo único en la planta baja que centralizará el acceso a la sala de actos polivalente, los despachos y al nuevo bar abierto al público, que conectará con el patio.

Uno de los ámbitos más relevantes es el nuevo núcleo vertical de comunicaciones, que aprovechará el antiguo patio de luces y lo transformará en una claraboya para aportar luz natural.

Recreación del Palau Requesens rehabilitado para acoger la Casa de les Lletres / Departament de Cultura

Por otra parte, se hará una reforma integral a la biblioteca de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres, que se reconfigurará como un gran espacio a doble altura, recuperando la magnitud de las arcadas góticas y aumentando su funcionalidad. En la segunda y la tercera planta se ubicarán las nuevas oficinas de las entidades y la Institució de les Lletres Catalanes, situadas en la fachada para aprovechar la luz natural.

“Cabecera del sistema literario”

Hernández lo ha presentado como un proyecto “ilusionante” y estratégico para el futuro de la literatura catalana. “Es un paso adelante para una literatura catalana más conectada con la ciudadanía y basada en la cooperación entre los distintos agentes del sector”, ha afirmado, recalcando que la Casa de les Lletres quiere convertirse en un espacio de diálogo entre pasado, presente y futuro, y en un núcleo de promoción de la literatura catalana, así como en un punto de encuentro para escritores, editores y profesionales del ámbito literario. El objetivo es que el equipamiento actúe como “cabecera del sistema literario del país”.

La arquitecta Martina Fabré, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el director de la Institución de les Lletres Catalanes, Eduard Escoffet, durante la presentación del proyecto arquitectónico de la Casa de les Lletres. / Miquel Codolar / ACN

La consellera ha defendido que el proyecto responde a una demanda histórica del mundo de las letras y se enmarca en la voluntad del Govern de consolidar un sistema cultural de referencia. En este sentido, ha remarcado que la Casa de les Lletres nace con la vocación de dinamizar la creación literaria, ofreciendo apoyo e impulso a los escritores y reforzando el ecosistema cultural catalán.

Plan municipal encallado

Mientras tanto, el plan municipal para transformar unas antiguas cocheras de TMB en el Poblenou en una Casa de les Lletres -en paralelo al centro homónimo impulsado por la Generalitat en el Palau Requesens- continúa encallado. Su futuro sigue siendo incierto después de que el proyecto planteado por el Ayuntamiento en 2015 no tuviera continuidad. Desde entonces, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) optó por replantear la iniciativa, un proceso que, por ahora, no ha derivado en ninguna novedad concreta.