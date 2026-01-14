Jordi Martí Galbis lanza una web propia a la espera de que Junts decida el alcaldable en Barcelona

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha lanzado una web encabezada por el eslogan 'Fem que Barcelona torni a funcionar/somiar/viure' --'Hagamos que Barcelona vuelva a funcionar/soñar/vivir'-- pendiente de saber si el partido celebrará primarias o le elegirá como alcaldable de cara a las elecciones municipales de 2027.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la web se lanzó hace un mes y, pese a que la han desvinculado del proceso electoral, ya se puede consultar en jordimarti.barcelona.

La web incluye una breve biografía, en la que se declara "enamorado" de Barcelona, comprometido políticamente desde la manifestación de 1977 'Llibertat, Amnistía i Estatut d'Autonomia', y en la que repasa su trayectoria en el consistorio barcelonés.

"Discípulo de Trias"

Así, recuerda que es concejal desde 2011, "discípulo" del exalcalde de Barcelona Xavier Trias y actualmente presidente del grupo municipal de Junts por Barcelona.

"Espero poder contribuir al cambio político en la ciudad y que vuelva a ejercer de capital de Catalunya", añade en el citado texto.

Además, incorpora un desplegable en el que se pueden consultar las últimas publicaciones del concejal de Junts, que incluyen artículos de opinión, sobre seguridad, Barcelona y el "tripartito", en referencia los grupos de PSC, BComú y PP en el Ayuntamiento, que permitieron investir en 2023 a Jaume Collboni (PSC) como alcalde, a pesar de la victoria de Trias en las municipales.

Presiones

Hace semanas que la federación de Barcelona está presionando al partido para que escoja el candidato de la formación en la capital catalana, pero el partido lleva tiempo aplazando la decisión para encontrar un nombre de consenso que evite la celebración de primarias, sin éxito hasta el momento.

Hasta el momento, los que aspiran a encabezar la lista en Barcelona son Martí, que cuenta con el apoyo y el aval de Trias para ser su sustituto, y el actual concejal de Junts y vicepresidente del partido, Josep Rius, persona de confianza del presidente de la formación, Carles Puigdemont.

Los esfuerzos hechos hasta el momento para evitar el choque entre ambos, y en consecuencia la celebración de primarias, han caído en saco roto, y la decisión sigue pendiente de tomarse dadas las circunstancias cuando falta menos de un año y medio para las municipales de 2027.

Más allá de Rius y Martí, se han sondeado otros nombres como el del expresidente de la Generalitat Artur Mas y el del exconseller Quim Forn, que han declinado la oferta, y también se ha especulado con el de los exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina, Damià Calvet y Jaume Giró, entre otros.