El Govern aborda con el Ayuntamiento de Terrassa temas de seguridad y vivienda en un clima "constructivo"

El Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa han mantenido este miércoles la primera comisión bilateral entre ambas partes de la presente legislatura en un clima "constructivo" en el que se han tratado cuestiones relacionadas principalmente con la seguridad, la vivienda, la salud y el deporte. Al término de la reunión han comparecido en rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

La Generalitat se ha comprometido a "acelerar" la rehabilitación de los juzgados ubicados en la Rambla d'Ègara, que son de su titularidad, de modo que a mediados de 2028 comiencen las obras para que estos pasen a ser la sede de una Oficina de Atención Ciudadana Policial que sirva también para "reforzar" la colaboración entre la policía local y los Mossos d'Esquadra.

En cuanto a vivienda, se ha acordado constituir una mesa de trabajo para coordinar las actuaciones a llevar a cabo durante el primer semestre del año, en un contexto en el que 14 solares de la ciudad (10 de propiedad municipal, 3 de la administración autonómica y uno de un privado) se han puesto a disposición de la reserva pública impulsada por el Govern.

En materia de salud, otro grupo de trabajo velará por el cumplimiento del Pacto de Salud de Terrassa firmado en 2023, que contempla, entre otras actuaciones, la puesta en marcha de un CUAP y la creación de dos CAP.

Se creará otro espacio de trabajo para acometer el traspaso de instalaciones deportivas que son titularidad de la Generalitat: Can Palet-Can Jofresa, Vilardell y Pla Bon Aire.

La B-40, "una necesidad de país"

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Dalmau ha lanzado un mensaje de "compromiso" con el desarrollo de la B-40, la autovía que debe conectar Terrassa con Sabadell y que fue objeto de polémica durante la pasada legislatura por el rechazo inicial de ERC. Para el conseller de Presidencia, esta vía es "una necesidad de país".

Dalmau también ha hecho referencia a "proyectos estratégicos", como el Parque Audiovisual de Terrassa y el papel que este debe jugar en el marco del Catalunya Media City, o los sectores industriales Bellots II y Palau Sud – Can Guitard.

Ballart avala la financiación pactada con Montero

Jordi Ballart, que milita en el partido municipalista Tot per Terrassa tras romper el carné del PSC en 2017, ha mostrado su aval al acuerdo de financiación autonómica anunciado la semana pasada por el Govern, ERC y el Ejecutivo central.

El alcalde ha destacado que los recursos adicionales con los que pueda contar la Generalitat (serían unos 4.700, según el modelo dado a conocer) se podrían destinar a nuevos centros de asistencia primaria, más escuelas, mejora de infraestructuras o mayores transferencias a municipios como el de Terrassa.