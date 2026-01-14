Tres excursiones tranquilas para hacer este invierno en Barcelona y disfrutar de la naturaleza: castillos, paisajes y construcciones con historia

Con la llegada del invierno, las temperaturas comienzan a bajar y muchos optan por pasar esta estación con planes tranquilos de sofá, manta y película o ir a merendar unos churros con chocolate caliente para entrar en calor.

Sin embargo, el frío no debe limitar la actividad física y, aunque con el invierno se nos venga a la cabeza la imagen de nieve y hielo, lo cierto es que se pueden hacer muchas excursiones donde el helor es incluso agradable después de una intensa caminata.

De diciembre a marzo

Y es que, aparte de las decenas de pueblos nevados en Catalunya, gracias a su posición geográfica la comunidad autónoma dispone de todo tipo de paisajes.

De hecho, en algunos lugares de Barcelona es difícil ver nieve incluso en invierno, por lo que adentrarse en estos lugares durante esta época del año no supone un gran esfuerzo.

Una de las excursiones más tranquilas para hacer en los meses de diciembre a marzo es subir a pie al monasterio de Sant Jeroni de la Murtra.

Situado en la Serralada de la Marina de Badalona (Barcelonès), es un antiguo monasterio fundado en 1416 y que perteneció al orden de los Jerónimos.

El enclave está formado por un conjunto monumental de edificios de estilo gótico: la torre de defensa, el claustro, la iglesia del siglo XV y el refectorio (o comedor) de los monjes.

Para llegar al convento se pueden seguir diferentes rutas por la montaña, desde donde se pueden divisar los paisajes del clima mediterráneo. Una de ellas se inicia en el barrio badalonés de Montigalà, subiendo por el Camí de Sant Jeroni de la Murtra.

La ruta dura unos 40 minutos y es apta para toda la familia. A lo largo del recorrido se pueden hacer paradas en distintos puntos de interés, como en las ruinas de Ca l'Alemany, una antigua masía catalogada como Bien cultural de interés local, o la Creu de Montigalà, erigida en 1913.

Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra. / Enfo / Wikipedia

Otra de las excursiones recomendadas para hacer en invierno es el itinerario botánico de la Pleta, en Sitges (Garraf, Barcelona).

El trayecto empieza en el centro de Información del Parque Natural del Garraf de La Pleta, un antiguo pabellón de caza de la familia del arquitecto Antoni Gaudí y que ahora se utiliza como oficina y centro de información del parque.

El sendero es una ruta circular de 1,3km de longitud que se recorre en unas dos horas. Además, los primeros 650 metros están adaptados para personas con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas.

A lo largo del camino, el paisaje muestra la vegetación propia del Parc Natural del Garraf, con unas 33 especies de plantas diferentes entre las que se encuentran el palmito, el lentisco o la lavanda.

Una de las paradas imprescindibles de la ruta es el Celler Güell, un conjunto arquitectónico compuesto por unas bodegas y edificios anexos diseñados por Gaudí.

El Celler Güell en Sitges (Garraf, Barcelona). / Wikipedia

La tercera excursión se ubica en el municipio de Cabrera de Mar (Maresme, Barcelona). A lo alto de la localidad, en la colina de Burriac, se erige un castillo medieval que permite divisar las preciosas vistas del mar y de la naturaleza que ofrece la provincia de Barcelona.

Para acceder a la fortaleza, se debe seguir una ruta de unos 6,5km que inicia en el Parc de la Serralada Litoral, un itinerario de tres horas muy transitado y apto para toda la familia.

Una vez arriba, las ruinas del castillo dejan ver el paso de los años, pero aún se conservan algunas partes, como el patio rodeado de murallas, donde se ubicaban los almacenes y las estancias del servicio.

Además, también se conserva una torre de 15 metros de altura y planta circular, la capilla de Sant Vicenç, su ábside, salas nobles y algunas de armas de estilo gótico.

Castillo de Burriac en Cabrera de Mar (Maresme, Barcelona). / José Verdú Guerrero / Wikipedia

Restricciones vigentes

De todos modos, se deben tener en cuenta las restricciones oficiales anunciadas por la Generalitat de Catalunya debido a las afectaciones por la enfermedad de la peste porcina.

En las zonas de alto riesgo se prohíbe el acceso y realizar actividades. En los lugares de bajo riesgo -entre los que se encuentra la Serralada de la Marina-, "las personas y los animales domésticos pueden acceder al medio natural para llevar a cabo actividades de ocio particulares", según publica la Diputació de Barcelona.

No obstante, quedan prohibidas las actividades organizadas en grupo como "caminatas populares, carreras de montaña o bicicleta, raids con caballos y otras competiciones o entrenamientos deportivos colectivos", añade.