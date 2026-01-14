Cornellà ha ganado 12.000 metros cuadrados para sus peatones en una década de 'urbanismo verde'

Hace apenas unos pocos años que la plaza de la Llibertat de Cornellà de Llobregat estaba repleta de coches aparcados a lado y lado de la calle. Hoy arbustos y árboles ocupan su lugar. Es uno de los múltiples ejemplos de actuaciones de naturalización y pacificación que la ciudad del Baix Llobregat ha llevado a cabo en la última década de la mano de la iniciativa ‘Cornellà Natura’. Un proyecto a través del cual se han vehiculado 27 grandes actuaciones en los últimos 10 años, con una inversión global de 24 millones de euros —sumando recursos municipales y de otras administraciones— y que han permitido a la ciudad ganar 12.279 nuevos metros cuadrados para el peatón, una superficie “superior a un campo de fútbol”.

Así lo constata un estudio reciente encargado por el Ayuntamiento de Cornellà a la consultora Healthy Cities, que permite constatar que algunas de las actuaciones han supuesto un aumento de los espacios verdes en la ciudad de un 12,3%, de más de 10 nuevos kilómetros de carriles bici y la reducción de emisiones de dióxido de carbono en un 11,8% desde 2018. La misma consultora estima que las transformaciones urbanísticas suponen así un beneficio económico de 218 euros por persona y año para el sistema de salud y un aumento de la esperanza de vida de 0,28 meses por persona, “calculado a partir del incremento de la actividad física”.

La avenida dels Alps de Cornellà de Llobregat / MANU MITRU

La primera teniente de alcalde, Emilia Briones, define el ‘Cornellà Natura’ como “un proyecto estratégico de ciudad” con la renaturalización, la movilidad sostenible y la calidad de vida como principales ejes. “Teníamos muy claro que invertir en verde al final es invertir en las personas. Las ciudades tienen que respirar y el verde puede ser un motor de calidad de vida. No solo supone beneficios ambientales, sino también urbanísticos y económicos”, resume Briones.

El estudio de Healthy Cities remarca que los proyectos analizados han supuesto la plantación de 831 árboles —lo que se traduce en un incremento del 4,3% respecto entre 2017 y 2024— y 65.137 arbustos, pero también la creación de una red de carriles bici segregados o la mejora de corredores verdes y pacificados para conectar distintas áreas urbanas, como la avenida de Els Alps o la misma rambla Josep Anselm Clavé.

Más allá de los beneficios cuantificados por el estudio, Briones defiende también que las políticas de pacificación y la creación de nuevas calles o áreas para pasear suponen también un incremento del uso del espacio público, algo se traduce en una mayor “cohesión” y que “favorece la convivencia”.

La rambla Anselm Clavé de Cornellà de Llobregat. / Manu Mitru

Las zonas verdes

El análisis de Healthy Cities determina que la mayor densidad arbórea por unidad de superficie se localiza en los barrios de Gavarra y Sant Ildefons, mientras que si se observa la cantidad de árboles por habitante, los registros más elevados se encuentran en Almeda, Riera y, puntualmente, Sant Ildefons. En el periodo analizado, las zonas con un mayor incremento de verde son los barrios que tocan el río Llobregat, como Fontsanta-Fatjó y Riera, aunque el estudio destaca también Sant Ildefons.

Superficie verde por habitante en las distintas secciones censales de Cornellà

En su evaluación, Healthy Cities recuerda que la cantidad de superficie verde por habitante es un indicador “muy relevante” y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que haya al menos 10 metros cuadrados de zona verde por habitante. Aunque algunas secciones censales de la ciudad sobrepasan con creces esos 10 metros cuadrados, la mayoría de barrios más poblados queda lejos todavía de esos estándares.

Buena parte de los mismos fueron urbanizados en pleno ‘desarrollismo’ franquista, una época en la que se construyó mucho, muy rápido y sin tener el verde urbano y el acceso a los servicios como sus principales prioridades. Esto creó barrios con altas densidades de población que aún hoy perduran, mientras que las distintas administraciones han ido llevando a cabo actuaciones para tratar de paliar algunos de esos déficits. Aunque Briones insiste en que, aunque el proyecto empezó hace 10 años "no tiene fecha de caducidad" y que desde su gobierno siguen "trabajando en la misma línea con políticas transversales desde diferentes áreas". Además, apunta a que la mayoría de los datos del informe reflejan la realidad hasta 2023 y que, desde entonces, también han llevado ya a cabo otras iniciativas en el marco del 'Cornellà Natura' a través de los fondos 'Next Generation' y que justo terminaron el pasado 31 de diciembre.

Contaminación

La caída de las inmisiones de NO2 en los últimos años son notables y el estudio de Healthy Cities apunta que, en general, los niveles de contaminantes de la ciudad cumplen con los límites establecidos en la normativa actual. Sin embargo, el informe advierte también de que los niveles de dióxido dióxido de carbono y de partículas PM10 y PM2,5 sobrepasan los límites marcados por la Unión Europea para 2030, así como los niveles marcados por la OMS. Los grandes nudos viarios de la ciudad como la zona del Splau y el estadio del RCD Espanyol, así como la C-245, o la carretera d'Esplugues son los puntos que detectan mayores inmisiones de gases contaminantes, mientras que en el parque de Can Mercader, el gran pulmón verde de Cornellà, los niveles son más bajos.

Evolución de los contaminantes en el aire de Cornellà Este gráfico muestra la evolución de los contaminantes en el aire de Cornellà.

El análisis de la consultora también constata una "reducción progresiva" del uso del vehículo privado y un aumento del vehículo eléctrico, con un uso creciente de las electrolineras, que han experimentado un aumento del 37% en recargas eléctricas. Respecto a los niveles de contaminación, la teniente de Alcalde insiste en la importancia que de que haya políticas supramunicipales en esta dirección, ya sean normativas autonómicas, estatales o europeas para que "todo el mundo caminemos en la misma dirección".