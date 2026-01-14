Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Esta calle de Barcelona se convierte en peatonal para siempre

MAPA | Repóquer de nuevas obras en Glòries en 2026: tranvía, metro, sifón, derribos y aceras

Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: "Pensábamos que sería una plaza de toros"

Tramo que está por ser modificado del TRAM, conexión gran vía con la calle Ciutat de Granada.

Tramo que está por ser modificado del TRAM, conexión gran vía con la calle Ciutat de Granada. / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La calle Ciutat de Granada, en el entorno de la plaza de las Glòries, se convierte de forma definitiva en peatonal. El cambio llega con una nueva fase de las obras del tranvía en Barcelona, que transformarán este eje para integrar el futuro trazado del Trambesòs por la avenida Diagonal.

Los trabajos previos arrancan el jueves 15 de enero y suponen el corte permanente al tráfico del tramo de la calle Ciutat de Granada comprendido entre la Gran Via de les Corts Catalanes y la Diagonal. El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que el acceso al aparcamiento del centro comercial se mantiene operativo, sin afectaciones para los usuarios.

Arranca el nuevo trazado del tranvía por la Diagonal

En esta primera fase de las obras se ejecutarán los nuevos servicios, la plataforma y la catenaria del tranvía, que discurrirá por la Diagonal. El proyecto permitirá que las vías que actualmente circulan por la Gran Via giren hacia la Diagonal a través de Ciutat de Granada, completando así la conexión entre todas las líneas del tranvía.

Esta actuación forma parte de la urbanización del lado mar de la Gran Via, entre la plaza de las Glòries y la rambla del Poblenou, y tiene como objetivo mejorar de manera notable la conexión a pie entre Glòries y la Diagonal, según ha informado el consistorio.

Cambios de circulación en la Diagonal

Las afectaciones al tráfico se ampliarán a partir del viernes 16 de enero, cuando las obras lleguen a la avenida Diagonal. En el lado mar se cerrarán dos carriles de circulación entre Ciutat de Granada y Badajoz, quedando solo un carril abierto al tráfico.

Para facilitar los desplazamientos en sentido Besòs desde Glòries, se cambiará el sentido de circulación de la calle Ciutat de Granada entre la Diagonal y la calle de Bolívia. Así, los vehículos podrán seguir el itinerario Badajoz – Bolívia – Ciutat de Granada – Diagonal.

Afectaciones a peatones y carriles bici

En fases posteriores, las obras también ocuparán la rambla central de la Diagonal. En este punto se mantendrá un paso peatonal libre de 3,5 metros de ancho, mientras que los carriles bici actuales de los márgenes se verán afectados.

Para garantizar la movilidad ciclista, se habilitará un carril bici bidireccional provisional en el carril contiguo a la acera del lado montaña de la Diagonal, en el tramo comprendido entre Ciutat de Granada y Badajoz.

El conjunto del proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y cuenta con un presupuesto total de 32,54 millones de euros. La previsión es que las obras finalicen en la primavera de 2027.

