Tarifas 2026 | El Bicing de Barcelona sube el precio por viaje un 16%

El Bicing de Barcelona, el servicio municipal de bicicletas compartidas, aplicará a partir del próximo viernes 16 de enero una subida del precio de los viajes, tanto en las bicicletas eléctricas como en las mecánicas, lo que encarecerá el coste por trayecto. La tarifa de la subscripción anual, obligatoria en todos los casos, se mantendrá sin cambios.

Así, por primera vez desde el inicio del servicio, el servicio de Bicing actualiza las tarifas correspondientes al cargo adicional por trayecto. En el caso de las bicicletas eléctricas, el precio de los primeros 30 minutos pasa de 0,35 a 0,40 euros, lo que representa un incremento del 14%.

Por su parte, las bicicletas mecánicas mantienen la gratuidad durante la primera media hora para las personas con subscripción a la Tarifa Plana, pero el coste de cada franja adicional de 30 minutos sube de 0,70 a 0,81 euros, un 16% más.

PRECIO DEL ABONO DEL BICING PARA 2026 Tabla de precios para este año. Fuente: bicing.barcelona

Detalle de cada trayecto

Las nuevas tarifas se aplicarán a los viajes realizados a partir de las 00:00h del día 16 de enero y se reflejarán en el recibo correspondiente al segundo agrupamiento quincenal de enero. Las personas usuarias que pueden consultar en todo momento los detalles de cada trayecto en la aplicación SMOU desde su teléfono móvil o en la zona de usuarios de la web también de SMOU.

El encarecimiento por trayecto se produce en un contexto de alta demanda del servicio y de consolidación del uso de la bicicleta como medio de transporte dentro de Barcelona.