A partir del 16 de enero
Tarifas 2026 | El Bicing de Barcelona sube el precio por viaje un 16%
La subscripción anual, obligatoria en todos los casos, se mantiene sin cambios respecto a 2025
MULTIMEDIA | Así afectará 2026 a tu bolsillo: los precios clave que suben
¿Cuánto sube el transporte público de Barcelona, el taxi y los peajes en 2026?
El Bicing alcanza los 100 millones de viajes, un récord en la movilidad de Barcelona
El Bicing se despliega por los barrios de montaña y amplía su red con 30 nuevas estaciones
El Bicing de Barcelona, el servicio municipal de bicicletas compartidas, aplicará a partir del próximo viernes 16 de enero una subida del precio de los viajes, tanto en las bicicletas eléctricas como en las mecánicas, lo que encarecerá el coste por trayecto. La tarifa de la subscripción anual, obligatoria en todos los casos, se mantendrá sin cambios.
Así, por primera vez desde el inicio del servicio, el servicio de Bicing actualiza las tarifas correspondientes al cargo adicional por trayecto. En el caso de las bicicletas eléctricas, el precio de los primeros 30 minutos pasa de 0,35 a 0,40 euros, lo que representa un incremento del 14%.
Por su parte, las bicicletas mecánicas mantienen la gratuidad durante la primera media hora para las personas con subscripción a la Tarifa Plana, pero el coste de cada franja adicional de 30 minutos sube de 0,70 a 0,81 euros, un 16% más.
Detalle de cada trayecto
Las nuevas tarifas se aplicarán a los viajes realizados a partir de las 00:00h del día 16 de enero y se reflejarán en el recibo correspondiente al segundo agrupamiento quincenal de enero. Las personas usuarias que pueden consultar en todo momento los detalles de cada trayecto en la aplicación SMOU desde su teléfono móvil o en la zona de usuarios de la web también de SMOU.
El encarecimiento por trayecto se produce en un contexto de alta demanda del servicio y de consolidación del uso de la bicicleta como medio de transporte dentro de Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- El peregrinaje de miles de pensionistas a estaciones de FGC para comprar su abono rebajado, sin solución a la vista
- Sant Cugat lidera el endurecimiento del padrón municipal tras detectar un 'fraude' de cientos de altas
- Dos años de lluvia en la media histórica de Barcelona consolidan los ejes verdes y prometen una primavera esplendorosa