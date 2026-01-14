Barcelona tendrá este verano 11 cámaras de videovigilancia en el paseo marítimo de la Barceloneta

El Ayuntamiento de Barcelona avanza con el despliegue de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en la ciudad. El plan municipal prevé instalar 500 dispositivos antes de 2027, con el objetivo de alcanzar un máximo de 660 cámaras operativas en los próximos dos años. Mientras ya están en marcha los trabajos para colocar 14 cámaras en la plaza Catalunya, el consistorio tiene ya listo el proyecto para instalar 11 más en una de las zonas con mayor concentración de incidentes debido a su alta afluencia de personas: el paseo marítimo de la Barceloneta.

Este ámbito, que hasta ahora no dispone de cámaras fijas, contará con los nuevos dispositivos antes del verano. Se ubicarán en el tramo comprendido entre la plaza del Mar y la calle Trelawny, una superficie de unos 2.450 metros cuadrados. La actuación permitirá reforzar la prevención y mejorar la gestión de incidencias tanto en el paseo como en su entorno, especialmente en los momentos de mayor concentración de público, como los fines de semana y la temporada estival.

Las 11 cámaras de videovigilancia en el paseo marítimo de la Barceloneta Visualización de las 11 cámaras de videovigilancia en el paseo marítimo de la Barceloneta.

El proyecto ejecutivo, consultado por EL PERIÓDICO y que cuenta con un presupuesto de 549.497 euros, se plantea como una herramienta de apoyo para optimizar la seguridad en un entorno “dinámico y complejo” como el de la Barceloneta. En esta zona confluyen espacios peatonales, carriles bici, áreas de estancia, restaurantes, discotecas y accesos a las playas, lo que genera un tránsito constante de residentes, turistas y trabajadores. Esta configuración urbana, argumenta el consistorio en el proyecto, "complica la gestión de la seguridad y la convivencia", especialmente en horas punta o durante la celebración de eventos.

Todo ello se concentra en uno de los principales espacios de ocio de la ciudad, situado frente al mar y con un elevado nivel de actividad prácticamente durante toda la semana. A esta presión se suma la proximidad de uno de los principales centros sanitarios de la capital catalana, el Hospital del Mar, que también se ve afectado por las consecuencias de este intenso bullicio. Como contó este diario, el elevado volumen de vehículos que acceden a la zona para trasladar al público del ocio nocturno provoca frecuentes colapsos de tráfico, lo que en determinados momentos dificulta el acceso de los servicios de emergencia.

Paseo marítimo de la Barceloneta. / Manu Mitru / EPC

Pese a la presencia habitual de patrullas de la Guardia Urbana y de otros servicios municipales, y de medidas ya adoptadas por el consistorio, el ámbito carece de un soporte tecnológico fijo que refuerce la vigilancia preventiva y facilite el seguimiento de incidencias a distancia.

Cobertura completa del paseo

Las cámaras se instalarán en farolas ya existentes, en 11 puntos distribuidos a lo largo de todo el paseo marítimo, lo que permitirá una cobertura amplia y continua. Los dispositivos captarán imágenes tanto de día como de noche. Una atención especial se centrará en el entorno de las discotecas y restaurantes, una de las áreas con mayor actividad nocturna y donde se concentran más incidentes. En este sentido, la cámara situada a la altura de la calle Trelawny dará cobertura específica a esta zona de ocio.

Las imágenes se monitorizarán desde el centro de control de la Guardia Urbana, lo que facilitará el seguimiento de incidencias en tiempo real. El cuerpo policial también podrá acceder a las grabaciones almacenadas y realizar búsquedas de forma ágil y eficiente.

Plaza Catalunya, en el primer trimestre

Hasta ahora, el consistorio cuenta con 160 cámaras para seguridad ciudadana en Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Andreu. La ampliación del sistema de control remoto se dividirá en cuatro fases. La primera es la que ya ha empezado a desplegarse, instalando 14 cámaras de seguridad en la plaza Catalunya. Ese punto céntrico de la capital carece de videovigilancia, aunque existen puntos de visión en sus accesos a la altura de la Rambla, Portal de l’Àngel y paseo de Gràcia. Deben entrar en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026.

Cámaras de videovigilancia en la plaza George Orwell de Barcelona. / Jordi Cotrina

Las tres fases siguientes sumarán 366 dispositivos más, que se colocarán en ubicaciones que actualmente no cuentan con este tipo de sistemas. El objetivo es extender el campo de visión a todos los distritos de la ciudad, incluidos los seis que aún no disponen de cámaras. El gobierno municipal asegura que las ubicaciones ya están definidas y que se presentarán las solicitudes, con la previsión de completar la instalación entre 2026 y 2027.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció a EL PERIÓDICO que el consistorio tiene un plan para proveerse de 1.000 cámaras de seguridad ciudadana. De ellas, 500 se desplegarán durante el actual mandato y otras 500 en el siguiente. Aunque la segunda fase aún no se ha solicitado formalmente a las autoridades competentes, el ayuntamiento afirma que ya tiene estudiado el emplazamiento de todos los dispositivos. La primera cámara de seguridad en las calles de Barcelona se instaló en 2001 en la plaza George Orwell, en el Gòtic. Las más recientes son las que se instalan ahora en plaza Catalunya.