Huelga médicosJulio IglesiasT-RosaMiguel Ángel GallardoFincas rústicasIránCamp NouGuerra ÁrticoBarcelonaGroenlandiaVaitiare
Barcelona destaca la comunicación como clave para salvar vidas en el Foro de Seguridad Vial

Los mensajes claros se consolidan como pilares de la prevención y la movilidad segura

144 personas murieron en las carreteras catalanas en 2025, un 6% más: la AP-7 fue la más letal

RANKING | Las 10 carreteras más peligrosas de Catalunya: la T-314 de Reus desbanca a la Arrabasada tras cinco años

Albert Batlle, durante su intervención este miércoles en el Fòrum de Seguritat Viària

Albert Batlle, durante su intervención este miércoles en el Fòrum de Seguritat Viària / Ajuntament de Barcelona

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La comunicación y la pedagogía se han señalado como las herramientas fundamentales para prevenir siniestros y fomentar una movilidad más segura en la 31ª edición del Fòrum Barcelona Seguritat Viària celebrado este miércoles en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. Bajo el lema “Comunicar para proteger”, el encuentro ha reunido a cerca de 150 representantes institucionales, expertos en comunicación, educación y seguridad, así como entidades de víctimas.

El teniente de alcaldía Albert Batlle ha inaugurado el foro, que ha sido clausurado por la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, quienes han subrayado que informar bien, con mensajes claros y empáticos, es una forma directa de protección. Batlle ha destacado los avances recientes, como la nueva ordenanza de circulación y el Plan Local de Seguridad Vial, y ha defendido la educación vial como una asignatura clave desde la escuela. Por su parte, Bonet ha remarcado la corresponsabilidad entre administración y ciudadanía y la necesidad de cambiar el relato: hablar de siniestros, no de accidentes, y acompañar a las víctimas con respeto.

Apoyo psicológico

Durante la jornada también se ha puesto en valor el trabajo educativo de la Guardia Urbana en escuelas, con personas mayores y en empresas, así como la importancia de la comunicación postsiniestral y del apoyo psicológico que ofrece el CUESB. El presidente del RACC, Josep Mateu, ha reclamado reforzar la educación vial a lo largo de toda la vida para generar mayor conciencia del riesgo y avanzar hacia el objetivo de “Visión Cero”, con cero víctimas mortales en las calles.

TEMAS

