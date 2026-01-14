Barcelona ampliará con 78 nuevas camas y 12 profesionales la atención a las personas sin hogar durante las olas de frío

Barcelona ampliará con 78 nuevas camas y 12 profesionales el dispositivo preventivo de atención a las personas sin hogar durante las olas de frío. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en la primera reunión de constitución de la Taula de Ciutat sobre el sensellarisme, creada en diciembre del año pasado. Hace solo una semana fallecieron dos personas, una en Badalona y otra en Barcelona, en plena ola de frío.

El consistorio ha anunciado como primeras medidas la ampliación de la Operación Frío en su fase preventiva, que pasa de esta forma de 100 a 178 plazas de pernocta entre diciembre y marzo. Según la quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, esta ampliación responde a la necesidad de “dimensionar mejor los recursos ante el aumento de personas en la calle” y estará plenamente operativa antes de que finalice el mes de enero. Estas plazas se suman a los dispositivos extraordinarios que se activan en situaciones de alerta o emergencia por bajas temperaturas.

Gran presión

La segunda medida destacada es el refuerzo de los equipos de atención social en el espacio público, con la incorporación prevista de 12 nuevos profesionales. A falta de concretar cuándo estarán ya activos, el nuevo personal permitirá apoyar especialmente a los distritos con mayor presencia de personas sin hogar y potenciar el trabajo comunitario con entidades sociales, comercios y vecindario. Gil ha señalado que se trata de dotar de más recursos a unos equipos que llevan meses trabajando bajo una gran presión, mientras se tramitan los nuevos contratos públicos necesarios.

El objetivo de la mesa es reducir el número de personas en la calle sin hogar, que en el último año ha crecido en un 33%. Durante la sesión también se han fijado el calendario y la metodología de trabajo de la Taula de Ciutat sobre el Sensellarisme, que celebrará tres reuniones plenarias anuales y pondrá en marcha cuatro grupos de trabajo: datos y recuento, espacio público, red y circuitos de atención, y lucha contra la aporofobia. Estos grupos tendrán autonomía para cocrear propuestas y mejorar las políticas existentes.

Mayor coordinación

La Mesa integra a administraciones, entidades del tercer sector, colegios profesionales, sindicatos, grupos políticos y expertos académicos, así como a diferentes áreas municipales. Según el Ayuntamiento, esta visión transversal permitirá reforzar el liderazgo de Barcelona en la atención al sinhogarismo y avanzar hacia respuestas más coordinadas, eficaces y respetuosas con los derechos de las personas.