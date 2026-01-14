Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosJulio IglesiasVaitiareGuerra ÁrticoServicios mínimos médicosCamp NouBarcelonaGroenlandiaEl VendrellIránSagrada FamiliaRecigarum
instagramlinkedin

El pasado 9 de enero

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio detiene al ladrón de una joyería en Vilanova i la Geltrú

El valor total de las piezas sustraídas superaba los 20.000 euros

Vilanova pone en marcha un servicio de drones para vigilar eventos y controlar vertidos u obras ilegales

Imagen de archivo de un agente de la policía catalana

Imagen de archivo de un agente de la policía catalana / MOSSOS D'ESQUADRA

El Periódico

El Periódico

Vilanova i la Geltrú
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio detuvo el pasado 9 de enero a un hombre de 18 años como presunto autor de un robo violento en una joyería de Vilanova i la Geltrú.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, cuando el agente, adscrito a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría Castelldefels, y que instantes antes había salido del mismo establecimiento, escuchó vidrios rompiéndose y los gritos de una persona pidiendo ayuda.

La policía catalana ha explicado en un comunicado que el agente se dirigió inmediatamente hacia la joyería, donde comprobó que la puerta de acceso había sido forzada y detectó a un joven a punto de huir con un maletín que contendía varias piezas de joyería.

Ya en el exterior, el agente consiguió evitar el robo reteniendo al joven con la ayuda del propietario. A pesar de identificarse como policía, el presunto autor "opuso una fuerte resistencia a la detención", aseguran los Mossos d'Esquadra.

Pasados unos minutos, llegaron al lugar varias patrullas uniformadas de la Policía Local de Vilanova i la Geltrú y de la policía catalana, que se hicieron cargo del traslado de la persona detenida a las dependencias policiales del municipio.

Noticias relacionadas y más

El valor total de las piezas sustraídas superaba los 20.000 euros. El detenido pasó a disposición judicial al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vilanova i la Geltrú.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
  2. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
  3. Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
  4. Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
  5. La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
  6. El peregrinaje de miles de pensionistas a estaciones de FGC para comprar su abono rebajado, sin solución a la vista
  7. Sant Cugat lidera el endurecimiento del padrón municipal tras detectar un 'fraude' de cientos de altas
  8. Dos años de lluvia en la media histórica de Barcelona consolidan los ejes verdes y prometen una primavera esplendorosa

Llega la 'T-Rosa' de la segunda corona de Barcelona: nuevos descuentos en transporte público para 70.000 personas a partir del 2027

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio detiene al ladrón de una joyería en Vilanova i la Geltrú

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio detiene al ladrón de una joyería en Vilanova i la Geltrú

El Govern aborda con el Ayuntamiento de Terrassa temas de seguridad y vivienda en un clima "constructivo"

El bar de la Boqueria con más de 50 años, obras de Miralda y un bacalao de miedo

El bar de la Boqueria con más de 50 años, obras de Miralda y un bacalao de miedo

El alcalde de Martorell rectifica y permitirá llenar garrafas de agua en las fuentes públicas

El congreso ISE ya supone una inyección de 520 millones de euros para Barcelona

El congreso ISE ya supone una inyección de 520 millones de euros para Barcelona

Jordi Martí Galbis lanza una web propia a la espera de que Junts decida el alcaldable en Barcelona

Esta calle de Barcelona se convierte en peatonal para siempre

Esta calle de Barcelona se convierte en peatonal para siempre