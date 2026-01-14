Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio detiene al ladrón de una joyería en Vilanova i la Geltrú

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio detuvo el pasado 9 de enero a un hombre de 18 años como presunto autor de un robo violento en una joyería de Vilanova i la Geltrú.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, cuando el agente, adscrito a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría Castelldefels, y que instantes antes había salido del mismo establecimiento, escuchó vidrios rompiéndose y los gritos de una persona pidiendo ayuda.

La policía catalana ha explicado en un comunicado que el agente se dirigió inmediatamente hacia la joyería, donde comprobó que la puerta de acceso había sido forzada y detectó a un joven a punto de huir con un maletín que contendía varias piezas de joyería.

Ya en el exterior, el agente consiguió evitar el robo reteniendo al joven con la ayuda del propietario. A pesar de identificarse como policía, el presunto autor "opuso una fuerte resistencia a la detención", aseguran los Mossos d'Esquadra.

Pasados unos minutos, llegaron al lugar varias patrullas uniformadas de la Policía Local de Vilanova i la Geltrú y de la policía catalana, que se hicieron cargo del traslado de la persona detenida a las dependencias policiales del municipio.

El valor total de las piezas sustraídas superaba los 20.000 euros. El detenido pasó a disposición judicial al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vilanova i la Geltrú.