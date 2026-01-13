Sale a la venta un castillo centenario en la sierra de Badalona con viñedos propios y vistas al mar por 1,5 millones de euros

Un castillo centenario de tres plantas, ocho habitaciones y cuatro baños, rodeado de una parcela de 25.000 m² para plantar viñedos y a solo cinco minutos en coche del Nus de la Trinitat ha salido a la venta por un precio de 1.499.000 euros. Se le conoce como el Castellet de Pomar, y está situado en Badalona, junto a la B-20.

"El Castellet no es solo una finca, es un espacio para disfrutar del entorno, de la tierra y del ritmo pausado, ideal para quien valora el contacto directo con la naturaleza sin renunciar a estar bien conectado", se lee en el anuncio de la venta del inmueble, publicado recientemente en un conocido portal inmobiliario.

La finca dispone de dos edificaciones independientes construidas entre los años 20 y 30 del siglo pasado, ambas "en buen estado de conservación". Por un lado, la torre principal, de estilo neo árabe, con una superficie de 241,50 m², "que conserva su personalidad arquitectónica y estancias habitables". Por otro lado, la casa de los antiguos masoveros, dotada de bodega y almacén, con unos 130 m², "perfecta como vivienda auxiliar".

Fachada del Castellet de Pomar, a la venta por 1,5 millones de euros / Idealista

En efecto, buena parte de los terrenos que conforman la parcela a la venta son "agrícolas y cultivables" y, como reza el anuncio, son "espacios que invitan a recuperar cultivos tradicionales, desarrollar proyectos sostenibles o simplemente disfrutar la tierra y su entorno". No en vano, el inmueble está emplazado en unos terrenos incluidos en la D.O. Alella, la más pequeña de Catalunya.

Las vistas son privilegiadas. Hacia el interior se levanta el paisaje forestal de la Serralada de Marina. Al lado contrario, el continuo urbano de Badalona y el área metropolitana de Barcelona, con las peculiares viviendas del barrio de Pomar en primer plano, y el mar Mediterráneo al fondo.

Los terrenos están cualificados como zona de verde privado de interés tradicional y en el portal inmobiliario se detalla a los posibles compradores que la finca es un "lugar para vivirlo, cuidarlo y disfrutarlo, más que para transformarlo".