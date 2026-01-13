Rodalies en Barcelona pierde 10 millones de usuarios en dos años mientras Madrid gana más de 15 millones

Rodalies en Barcelona perdió casi siete millones y medio de usuarios en 2025. La red cerró el año con 110 millones de viajeros, lo que representa un descenso del 6,3% del pasaje respecto al año anterior, en el que ya experimentó un retroceso.

De este modo, en los dos últimos años Rodalies ha contabilizado una disminución acumulada de algo más de diez millones de usuarios, un 8,4% del total. Esta evolución coincide con un periodo especialmente complejo, caracterizado por la ejecución de importantes obras de mejora que, de forma temporal, están condicionando el funcionamiento diario del servicio y la movilidad de los usuarios, así como por incidencias puntuales en la infraestructura y el material ferroviario. La situación ha sido muy diferente en la red de Cercanías de Madrid. En ese mismo periodo, el número de usuarios ha crecido en 15,3 millones, lo que supone un aumento del 7,7%. Así, el servicio cerró 2025 con 245,4 millones de viajeros, frente a los 230 millones registrados en 2023.

Usuarios de Rodalia Barcelona y Cercanías Madrid

Fiabilidad del servicio

Eso sí, la red de Madrid no ha logrado recuperar aún las cifras del uso de tren previas a la pandemia. Aun así, además de un aumento sostenido de usuarios, los datos muestran en Madrid una fiabilidad del servicio muy superior a la red de Rodalies en Barcelona. La demora media a su destino de los trenes con retraso fue en el mes de diciembre de 21 minutos en Barcelona, muy por encima de los 12,4 minutos en Madrid. A la vez, mientras en Barcelona se suprimieron o cancelaron el 3,5% de los trenes programados (625 circulaciones en diciembre), en Madrid la proporción fue mucho menos, del 0,5%.

Recopilados los datos correspondientes a diciembre, los 7,8 millones de viajes registrados en el último mes representan la cifra más baja del ejercicio, incluso por debajo de agosto, con un nuevo retroceso respecto a noviembre. Esta evolución refleja un deterioro progresivo de la demanda, una tendencia que se espera que pueda corregirse en los próximos meses, según han ido explicando Renfe y Adif, fruto de las inversiones que se están realizando en la actualización de la infraestructura y la incorporación de nuevos trenes.

Descenso continuado

El descenso de viajeros se inició en 2024, después de un año en el que se alcanzaron cifras récord: los 120 millones de usuarios de 2023 superaron el pasaje previo a la pandemia. La necesidad de una actualización de la infraestructura tras años de falta de inversión ha motivado una sucesión de obras que ha afectado al servicio y obligado a poner en marcha planes alternativos de transporte por carretera.

El primer cuadrimestre de 2024 aún fue histórico, con 40,5 millones de usuarios, pese a empezar con un corte previo al actual en la línea R3 por las obras de desdoblamiento. Sin embargo, el frenazo se produjo, de golpe, a partir de mayo del año pasado, motivado primero por el robo de cobre en la entrada norte de Barcelona , que afectó durante cinco semanas tres líneas (R3, R4 y R7). Seis meses más tarde empezaron las obras en el túnel de Roda de Berà para su adaptación al Corredor Mediterráneo, con la mayor suspensión del servicio ferroviario de Rodalies realizado hasta el momento y que se prolongó hasta la primavera de este año.

LAS CIFRAS DE RODALIES Visualización de las cifras de Rodalies.

Previo aviso

Tras el verano, Renfe y Adif ya alertaron de lo que iba a venir en el segundo semestre de 2025: grandes obras que han seguido afectando de forma destacada al servicio. A finales de septiembre se cortó la circulación de trenes durante casi una semana entre Gavà y Sitges, por donde discurre la línea R2 Sur y Regionals, que usan unas 39.000 personas al día. El motivo fueron las obras en la estación de Castelldefels para separar la circulación de los convoyes de Rodalies de los de media y larga distancia.

Posteriormente, a principios de octubre, comenzó el gran corte de la R3 de 16 meses entre Montcada Bifurcació y La Garriga, que afecta a unos 20.000 usuarios diarios. Además, los trabajos de soterramiento en Montcada i Reixac impactaron en la R2 Norte durante varios días de septiembre y diciembre. En todos los casos, los cortes programados contaron con servicios alternativos por carretera.

Entrega de obras

También han afectado al servicio las obras en marcha del soterramiento de las vías en Sant Feliu de Llobregat, los nuevos accesos al aeropuerto y las de la estación de La Sagrera. En muchos casos, los trabajos se realizan de noche para que de día puedan seguir circulando los trenes. Sin embargo, al iniciar el servicio se producen fallos que afectan a toda la circulación. Se suma además el vandalismo que inutiliza los trenes y las averías de unos convoyes antiguos que esperan su jubilación, a medida que empiecen a incorporarse este año nuevos trenes.

La Encuesta de Movilidad en Día Laborable que elaboran cada año la ATM y el Institut Metròpoli ya reflejó en julio que dos de cada tres usuarios de Rodalies sufren incidencias en sus desplazamientos. En esos casos, cerca de la mitad declararon haber cambiado algunas veces de medio de transporte o de ruta. Tanto Renfe, Adif como el Govern confían en que el servicio empiece a percibir una mejora en un horizonte próximo, a medida que avancen las actuaciones de modernización de la infraestructura y se vayan incorporando progresivamente los nuevos trenes.