Quirós reclama que el futuro Hospital Clínic responda a las necesidades de L'Hospitalet: "Ayudará a desarrollar Can Rigalt"

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha aprovechado la presentación en sociedad de la hoja de ruta del futuro Hospital Clínic para marcar perfil propio y reclamar que el proyecto recoja las necesidades de la segunda ciudad de Catalunya. El ayuntamiento catalán, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, busca cómo reducir las 1.000 viviendas que se habían previsto en su zona norte, el sector Can Rigalt. Quirós ha asegurado que el nuevo campus Clínic-UB ayudará a desarrollar Can Rigalt y, junto con el polo biomédico que también desarrolla la ciudad, será un "epicentro del desarrollo de la investigación y la salud en el sur de Europa".

El alcalde ha señalado que el nuevo Plan director urbanístico (PDU) deberá ordenar un ámbito de cerca de 70 hectáreas, con incidencia directa en todo el territorio del Samontà, y ha defendido la necesidad de "repensar este entorno con las necesidades actuales, no sólo del futuro Campus Clínic, sino también de la visión integrada del urbano y espacios verdes". "El nuevo Campus Clínic impulsará un nuevo Can Rigal adaptado a las necesidades actuales de L´Hospitalet".

En este sentido, ha recordado que el PDU de Can Rigal aprobado en 2006 "daba respuesta a una ciudad que ya no es la que tenemos hoy", y ha subrayado la importancia de una estrategia urbanística de vivienda equilibrada. "No se trata sólo de hablar de cifras: 1.200 viviendas son muchas si no están pensadas con los equipamientos y los espacios verdes necesarios, y con la voluntad de incorporar nuevas familias y colectivos", ha afirmado.

En relación a que el Hospital Clínic atienda a la población de L'Hospitalet, Quirós ha añadido que el Ayuntamiento trabaja con la Conselleria de Salud, tal y como se acordó en la reunión de abril de la Comisión Bilateral, en la definición de un nuevo mapa de atención sanitaria integral para todos los vecinos de la ciudad, con el objetivo de presentarlo durante el primer trimestre de este 2026.

El alcalde ha insistido en que la transformación de Can Rigal debe hacerse con una mirada de continuidad urbana: "No hablamos de crear un nuevo barrio, sino del crecimiento natural de un barrio que ya existía, como es Pubilla Cases", remarcando que la actuación se enmarca en una visión metropolitana compartida.

El Consorcio del Clínic ha aprobado las actuaciones prioritarias para este año, entre las que destaca el visto bueno a la compra por parte de la Generalitat de los terrenos de la Diagonal en la UB por un importe de 135 millones de euros. Además, se acelera el concurso internacional de proyectos, que se convocará en julio, medio año antes de lo previsto, con el objetivo de atraer a las mejores propuestas arquitectónicas. Finalmente, durante el segundo semestre de 2028 se activarán dos intervenciones clave: la prolongación de la línea L3 de metro para garantizar su conectividad y el inicio de las obras de infraestructuras y urbanización del entorno.