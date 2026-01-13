Quirós insiste en que el futuro Hospital Clínic responda a las necesidades de L'Hospitalet: "Ayudará a desarrollar Can Rigalt"

Si algo tiene claro el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, es que durante su mandato las decisiones que impacten en L'Hospitalet se deben tomar también en L'Hospitalet, tal y como afirmó en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO. Esa máxima la traslada ahora Quirós al futuro Hospital Clínic, cuya hoja de ruta para acelerarse este 2026 fue presentada en sociedad este 12 de enero.

"El futuro Clínic ayudará a desarrollar el sector de Can Rigalt", ha ratificado Quirós. El edil insiste así en los planes de L'Hospitalet para aprovechar la oportunidad que ofrece el futuro campus a los barrios del norte. Específicamente en los 156.000 metros cuadrado de los terrenos de Can Rigalt, una golosina urbanística para promotoras y administraciones: son próximos a la Diagonal y se ubican en la intersección entre Barcelona y L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat. El alcalde hospitalense hace hincapié en la transformación de Can Rigalt con una mirada de continuidad urbana: "No hablamos de crear un nuevo barrio, sino del crecimiento natural de un barrio que ya existía: Pubilla Cases", remarca el alcalde, enmarcando la actuación en una "visión metropolitana compartida".

Eso sí: Quirós tiene claros los límites. Este diario ya avanzó que el alcalde busca reducir la edificación de 1.000 viviendas previstas en la zona. "L'Hospitalet no puede seguir construyendo vivienda a cualquier precio", ha sostenido el alcalde en diversas ocasiones. No, al menos, sin que la zona sirva únicamente al Clínic sin acoger servicios para los vecinos con un componente social, como por ejemplo vivienda protegida o realojos de los afectados. En este último caso, por los derribos puntuales vinculados a la regeneración del Samontà cuya necesidad ya ha asumido el Ayuntamiento de L'Hospitalet.

El nuevo Plan director urbanístico (PDU) deberá ordenar un ámbito de cerca de 70 hectáreas, con incidencia directa en todo el territorio norte del Samontà. Quirós defiende la necesidad de "repensar este entorno con las necesidades actuales, no sólo del futuro Campus Clínic, sino también de la visión integrada del urbano y espacios verdes". "El nuevo Campus Clínic impulsará un nuevo Can Rigal adaptado a las necesidades actuales de L´Hospitalet", remacha el responsable local.

"Una ciudad que ya no es la de hoy"

Quirós ha recordado que el PDU de Can Rigal aprobado en 2006 "daba respuesta a una ciudad que ya no es la que tenemos hoy", y ha subrayado la importancia de una estrategia urbanística de vivienda equilibrada. "No se trata sólo de cifras: 1.200 viviendas son muchas si no están pensadas con los equipamientos y los espacios verdes necesarios, y con la voluntad de incorporar nuevas familias y colectivos", ha afirmado.

En relación a que el Hospital Clínic atienda a la población de L'Hospitalet, Quirós ha añadido que el Ayuntamiento trabaja con la Conselleria de Salud, tal y como se acordó en la reunión de abril de la Comisión Bilateral, en la definición de un nuevo mapa de atención sanitaria integral para todos los vecinos de la ciudad, con el objetivo de presentarlo durante el primer trimestre de este 2026.

El Consorcio del Clínic ha aprobado las actuaciones prioritarias para este año, entre las que destaca el visto bueno a la compra por parte de la Generalitat de los terrenos de la Diagonal en la UB por un importe de 135 millones de euros. Además, se ha acelerado el concurso internacional de proyectos, que se convocará en julio, medio año antes de lo previsto, con el objetivo de atraer a las mejores propuestas arquitectónicas. Durante el segundo semestre de 2028, se activarán también dos intervenciones clave: la prolongación de la línea L3 de metro hasta Esplugues para garantizar su conectividad y el inicio de las obras de infraestructuras y urbanización del entorno.