Quién es Òscar Playà, el directivo del metro de Barcelona nombrado CEO de la nueva empresa mixta de Rodalies

La Generalitat de Catalunya ha apostado por Òscar Playà, actual director de la Red de Metro de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), como consejero delegado de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, que gestionará los servicios de cercanías y regionales de Catalunya. Una elección que la propia TMB ha celebrado como "un éxito" y una prueba de la buena gestión del suburbano barcelonés, que goza de altas notas en las encuestas de valoración ciudadana.

Como explicó este lunes EL PERIÓDICO, Playà es una de las cuatro personas que elige el gobierno catalán para formar parte del consejo de administración del organismo, que presidirá la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El Estado decide otros cuatro miembros, puesto que su participación en la flamante operadora es del 50,1%. Nueve integrantes en total y primera reunión prevista para esta misma semana.

De las 'telecos' al ferrocarril

Director general del metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) desde 2021, Òscar Payà será el consejero delegado y, por lo tanto, el responsable del día a día en la nueva empresa. Será el único con dedicación completa. Directivo con más de 20 años de experiencia en organizaciones, destacan de él tanto su experiencia en gestionar equipos grandes como la capacidad negociadora con los trabajadores.

En TMB empezó en 2005 como project manager de infraestructuras y cuatro años después fue nombrado responsable del Centro de Control del Metro, para luego ascender a director de operaciones de toda la red y finalmente director general. Además, ha sido director de la T-Mobilitat en la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) entre 2017 y 2020 y ha ocupado otros cargos en firmas ferroviarias.

Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universitat Ramon Llull y al llegar a directivo de TMB completó su formación con el Programa de Dirección General de la IESE Business School. En sus inicios laborales trabajó para Nokia Network (1998-2005) y la consultora francesa Capgemini (1996-1998), con etapas en Londres, Helsinki y Madrid.