La primera casa diseñada por Gaudí se construyó en Mataró en el año 1878 y costó 1.790 pesetas

En 1878, cinco años antes de construir la nave de blanqueo de algodón de la Sociedad Cooperativa La Obrera Mataronense (1883) ―conocida hoy como la Nau Gaudí y considerada el 'km. 0' de la obra de Antoni Gaudí―, el arquitecto ya había diseñado un chalé para el director y "alma" de la cooperativa, Salvador Pagès, con un coste de 1.790 pesetas. Esta es la principal revelación de la directora del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, Núria Poch, sobre la relación de Gaudí con Mataró en su primera etapa de juventud.

De esta manera, la mataronesa Nau Gaudí ―que pasa ahora a ser el primer edificio "que se conserva" del arquitecto―, será una de las principales sedes en la celebración del Año Gaudí, declarado por la Generalitat de Catalunya para el recién estrenado 2026. Además, coincidiendo con la efeméride, el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró cumple 15 años este 2026, "consolidándose como referente de la difusión artística y patrimonial de la ciudad".

El trabajo de investigación de Poch verá la luz a través de una exposición con motivo del Año Gaudí que obligará a "reescribir" la biografía del arquitecto y a "reformular" lo que se ha ido explicando hasta ahora. Con el nombre de 'Gaudí, Pagès i l'Obrera', la exposición abrirá al público el próximo 27 de marzo y se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027. Concretamente, la investigación muestra como un joven Gaudí de 25 años construyó en Mataró sus tres primeros edificios: la ya mencionada casa de Salvador Pagès (1878), pero también la nave de blanqueo y el edículo de las letrinas (estas dos últimas, en 1883).

La exposición, explica el Ayuntamiento, pondrá de relieve la figura de Salvador Pagès, alma de la cooperativa L'Obrera Mataronense, e incluirá actividades mensuales pensadas "para todos los públicos". Habrá visitas escenificadas a las exposiciones "Dones & fils" y "Salvador Pagès i l’Obrera" el segundo domingo de mes; visitas comentadas cada primer domingo de mes, actividad familiar cada segundo sábado de mes; el ciclo de conferencias "Els dijous de la Nau Gaudí", reflexiones de arquitectos sobre la vigencia del legado de Gaudí y jornadas de puertas abiertas "Mataró 5 estrelles", así como un recorrido por el patrimonio local —la Torre Llauder, la capilla de Dolors, la prisión panóptica, la Casa Coll i Regàs y la Nau Gaudí— los sábados de octubre y noviembre.

Aniversario del Consorci Museu d'Art Contemporani

El Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, formado por el Ayuntamiento y la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, gestor de la Nau Gaudí, celebra quince años de trayectoria. Creado en noviembre de 2010 con la voluntad de difundir la Colecció Bassat y de impulsar proyectos de arte contemporáneo, "el Consorci ha consolidado Mataró como un punto de referencia en el diálogo entre patrimonio, arquitectura y creación artística", explica el consistorio. Además, durante este año 2026 y hasta principios del siguiente, la colección artística del publicista Lluís Bassat se podrá visitar fuera de la ciudad, con exposiciones itinerantes que "situarán a Mataró en el mapa cultural catalán y español". Así, se podrá visitar en poblaciones como Argentona, Sant Andreu de Llavaneres, Soria o Salamanca.