El peregrinaje de miles pensionistas a estaciones de FGC para comprar su abono rebajado, sin solución a la vista

Unas 120.000 personas pensionistas usuarias del transporte público en Barcelona se encuentran con que, con la implantación de la T-Mobilitat, desde finales de año solo pueden comprar los títulos de viaje con tarifa reducida en las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Se trata de aquellas personas que cuentan con el carné de pensionista que en su momento emitió FGC y que estaban acostumbradas a adquirir la tarjeta T-4 en las estaciones de metro y en los estancos.

Eso ya no es posible, aunque tanto desde FGC como desde el AMB señalan que todo sigue igual. Entonces, ¿cómo se explica el descontento entre este colectivo, que reclama una unificación del sistema que les permita adquirir sus abonos de forma indistinta, como hacían hasta ahora?

Dos tarjetas similares

El hecho es que coexisten dos tarjetas sociales distintas que tienen exactamente el mismo precio y permiten viajar en cualquier modo de transporte: en metro, autobús, tranvía y Ferrocarrils. Con el carné de pensionista de FGC es posible adquirir en sus estaciones la tarjeta T-Pensionista, mientras que en las máquinas expendedoras del metro y en los quioscos y estancos se expide únicamente la T-4 para los beneficiarios de la T-Metropolitana, la tarifa social del AMB. Se trata en ambos casos de abonos de 10 viajes que se venden a un precio de 2,15 euros (2,25 euros a partir de este 16 de enero).

Pero las condiciones de acceso son distintas. Hasta 2014, muchas personas que alcanzaban la edad de jubilación solicitaban al Área Metropolitana la antigua tarjeta rosa, ahora llamada T-Metropolitana, pero con los nuevos requisitos de acceso relacionados con el nivel de ingresos, quien acababa facilitando condiciones ventajosas a todas las personas mayores de 65 años que lo solicitaban era FGC, que emitía el carné de pensionista.

"Limitación tecnológica"

La similitud de ambos títulos había comportado que gran parte de las personas pensionistas, más usuarias del metro que de FGC, adquirieran la T-4 en las máquinas del suburbano. Sin embargo, ahora es necesario poseer la tarjeta de plástico T-Metropolitana para recargar en ella la T-4.

La Autoritat Metropolitana del Transporte indica que no se encarga de gestionar estos títulos y remite al AMB y FGC. Desde la entidad metropolitana se explica que el título T-Metropolitana se creó en 2022 con el fin de adaptar la tarifación social metropolitana, que financia esta administración, al sistema de validación sin contacto. Esta tecnología "solo permite cargar el título asociado al perfil del beneficiario. Por lo tanto, no pueden coexistir en una misma tarjeta dos títulos asociados a perfiles de beneficiario distintos, como serían el de beneficiario de la tarifación social metropolitana (AMB) y el de beneficiario del carné de pensionista de FGC. Esta limitación tecnológica es la que impide que el título T-4 se pueda cargar en el carné de pensionista de FGC", explican desde el AMB.

Permisividad

Con todo ello, las personas pensionistas ven cómo han perdido esta opción y deben dirigirse a las estaciones de FGC para comprar los títulos y poder seguir viajando en metro. "Hasta ahora podías comprarla sin problema en el metro y si en un control de billetes te pedían la acreditación nunca te decían nada cuando enseñabas el carné de pensionista. ¿Por qué no han unificado el sistema?", exclama Lourdes, una usuaria que dice no comprender los cambios y que ha emitido una reclamación tanto a TMB como a FGC. Tampoco Margarita Garriga ni Joana, vecinas de El Clot y Sant Andreu de 77 y 89 años y usuarias del metro pero no de Ferrocarrils, entienden por qué deben desplazarse ahora hasta la estación de FGC de plaza Catalunya para adquirir sus abonos de viaje. Otra usuaria, Teresa, de 92 años y vecina de Les Corts, se lamenta de que ya no puede comprar la T4 en el estanco cerca de casa, como hacía hasta hace poco.

El AMB subraya que las condiciones de acceso a la T-Metropolitana siguen siendo las establecidas en la Ordenanza metropolitana reguladora del sistema de tarifación social del transporte del AMB, sin que la introducción de la tecnología sin contacto haya supuesto en realidad un cambio, tanto en lo que respecta a la adquisición de los títulos como a su uso en la red de transporte. "Los usuarios pueden seguir utilizando los títulos T-Metropolitana y el carné de pensionista de FGC tanto en el metro como en el autobús metropolitano. Los cambios respecto a la situación previa son de carácter tecnológico. Entendemos que, a partir de las limitaciones tecnológicas derivadas del nuevo sistema, para mantener inalteradas las condiciones previas al cambio, sería necesario ampliar la red de distribución del título asociado al carné de pensionista de FGC".

Por su parte, FGC señala que sigue dando el mismo acceso a la tarifa social que permite viajar por todo el transporte público como hacía anteriormente.

Sin cambios a la vista

En la práctica, por el momento no está previsto que nada cambie. Los pensionistas de FGC deberán acudir a sus estaciones para comprar la T-Pensionista para poder seguir viajando —al mismo precio que la T-4— en metro, autobús y tranvía. O renunciar a la tarifa social y pasarse a los abonos generales si quieren poder adquirir sus billetes en las estaciones de metro y tranvía o en quioscos y estancos.