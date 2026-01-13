El Park Güell volverá a ser un espacio ciudadano por una noche: cena popular por su centenario

Barcelona conmemorará el centenario del Park Güell como parque público con una cena popular abierta a la ciudadanía. El evento se celebrará el domingo 26 de abril a las 19:00 horas y rendirá homenaje tanto a uno de los espacios más emblemáticos de la capital catalana como a su creador, Antoni Gaudí, fallecido también hace ahora cien años.

El Park Güell fue inaugurado oficialmente como parque público el 26 de abril de 1926, después de que el Ayuntamiento de Barcelona iniciara en 1921 un largo proceso de adquisición de la propiedad a la familia Güell. En sus primeros años, el recinto acogía actos públicos como congresos y 'garden parties', convirtiéndose en un espacio de encuentro para la ciudadanía, muy distinto de lo que es actualmente.

La cena popular prevista para el 26 de abril se inspira precisamente en ese pasado del parque como lugar de uso comunitario y de actividades abiertas a los vecinos. La intención es recuperar, al menos por una noche, esa tradición. Sin embargo, desde Barcelona de Serveis Municipals (BSM), la empresa pública que gestiona el Park Güell, todavía no concretan los detalles del evento. Por ahora no se ha especificado en qué consistirá exactamente la cena, quién podrá asistir ni si será necesario algún tipo de inscripción previa.

Contexto de enfado vecinal

La celebración tiene un carácter especialmente singular si se tiene en cuenta el contexto actual. En los últimos años, los vecinos del entorno del Park Güell han protagonizado diversas protestas para denunciar lo que consideran una privatización del espacio y para reclamar un acceso sin restricciones para el vecindario. Y es que los residentes lamentan que el recinto haya dejado de estar pensado prioritariamente para el uso ciudadano.

Año Gaudí 2026

Esta celebración forma parte del Año Gaudí 2026, declarado Conmemoración Oficial por la Generalitat de Catalunya, que recuerda el centenario de la muerte del arquitecto, que tuvo lugar el 10 de junio de 1926. El programa de actividades quiere difundir la obra de Gaudí, poner en valor su legado y reconocer su importancia.

Entre las iniciativas previstas durante el Año Gaudí destacan exposiciones con piezas inéditas, talleres, eventos culturales y el Gaudí International Congress 2026, que se celebrará el día del aniversario de su muerte, el 10 de junio de 2026. Sin embargo, la cena popular en el Park Güell promete ser una de las propuestas más especiales de este calendario.