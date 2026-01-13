La Guardia Urbana de Badalona ha aumentado un 50% las detenciones en los últimos tres años

El Ayuntamiento de Badalona saca pecho del incremento de las detenciones realizadas por la Guardia Urbana desde que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, asumió la vara de mando municipal en el verano de 2023. En un comunicado, el gobierno municipal asegura que el cuerpo de policía local ha aumentado en un 50% el número de detenciones realizadas, llegando al "máximo histórico" de 711 el pasado 2025. "El aumento de las detenciones es consecuencia directa de más presencia policial, más control en el espacio público y una política de firmeza ante la delincuencia", ha declarado el alcalde Albiol.

"La Guardia Urbana de Badalona ha incrementado la presión contra la delincuencia", sostiene el consistorio en una nota. Según los datos que facilitan, el número de detenciones anual ha pasado de las 475 en el año 2022 a las 711 de 2025. En 2021 se registraron 564 detenciones; en el 2023, 478 y, en 2024; 591.

El comunicado municipal también aporta datos sobre la nacionalidad de las personas detenidas en los últimos años. Así, un 66,5% de ellos eran extranjeros, "principalmente de nacionalidad marroquí, argelina y colombiana", mientras que el restante 33,4% eran de nacionalidad española.

Como ya es habitual, el alcalde Albiol ha vuelto a cargar tintas contra la legislación española, que considera muy laxa con los delincuentes: "Estos resultados se producen en un contexto legal complejo, en el cual en muchas ocasiones la legislación vigente acaba ofreciendo mayor protección al delincuente que a la víctima". "Mientras no se produzcan cambios en determinadas leyes por parte del Gobierno de España, en Badalona continuaremos reforzando el trabajo policial y priorizando la seguridad ciudadana como uno de los esos centrales de nuestra acción de gobierno”, ha concluido el alcalde.