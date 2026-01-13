A partir del 19 de enero
FGC modifica la línea Llobregat-Anoia en hora punta para reducir la carga de pasajeros
Un tren de la línea S4 saldrá de Olesa de Montserrat a las 6:40 horas y evitará que los usuarios se tengan que esperar al R5
Cortada la R5 de FGC entre Olesa y Monistrol de Montserrat por un desprendimiento en el túnel de la Puda
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) implantará, a partir del lunes 19 de enero, una modificación en el servicio de hora punta de la línea Llobregat-Anoia. Concretamente, la circulación de la línea S8 que sale a las 6:50 horas de la estación de Martorell Enllaç en dirección a Barcelona los días laborables se convertirá en un tren de la línea S4 que saldrá desde la estación de Olesa de Montserrat a las 6:40 horas. Este cambio de servicio permitirá mejorar el nivel de ocupación del tren de la línea R5 que circula entre Manresa Baixador y Barcelona-Plaça Espanya con salida desde Manresa a las 6:19 horas y parada en Olesa de Montserrat a las 6:52 horas, es decir, 12 minutos después de la nueva circulación de la línea S4.
Esta nueva circulación permitirá asumir parte de las personas usuarias que utilizan FGC en esta franja horaria y en este ámbito de la línea Llobregat-Anoia, que no tendrán que esperar a la circulación de la línea R5.
De este modo, FGC mejorará el confort de las personas usuarias que viajan en el tren de la línea R5 de las 6:19 horas, que actualmente es el tren con un mayor grado de ocupación de la línea Llobregat-Anoia, con cargas que superan el 90%.
Ferrocarrils lleva a cabo un seguimiento continuado de los grados de ocupación de los trenes para hacer ajustes en el servicio que permitan mejorar la calidad, siempre que sea posible. En este caso, la compañía asume que la solución implantada resulta la más adecuada, dada las características de la vía en este ámbito, de vía única entre Olesa de Montserrat y Manresa Baixador. Durante la hora punta, FGC hace uso actualmente del 100% del parque móvil de la línea Llobregat-Anoia.
