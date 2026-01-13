Dos accidentes en la C-58 y la B-23 complican el tráfico en hora punta en el área de Barcelona

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en la C-58 cerca del Nus de la Trinitat. Imagen de archivo.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Dos accidentes de tráfico registrados a primera hora de la mañana de este martes, 13 de enero, han agravado el denso tráfico habitual de la hora punta en el área metropolitana de Barcelona. Los incidentes se han producido en la B-23 y en la C-58, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

En la B-23, a la altura de El Papiol en sentido Martorell, un accidente ha obligado a cortar dos carriles, lo que ha provocado retenciones de hasta cinco kilómetros desde Molins de Rei.

Por otro lado, en la C-58 se ha producido otro accidente a la altura de Ripollet en sentido norte, donde se ha cortado un carril. Esta incidencia ha generado colas desde Barcelona en dirección norte. Para aliviar la congestión, el carril bus-VAO se ha abierto a todos los vehículos, excepto a los camiones de más de 7,5 toneladas, también en sentido norte.

Además, en la C-58 se registran retenciones en ambos sentidos: de Terrassa a Sabadell y de Montcada i Reixac a Barcelona.

