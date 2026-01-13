Detenido un 'tironero' por robar cadenas de oro a ocho ancianos en Barcelona mientras estaba de permiso penitenciario

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un ladrón de joyas por el método del 'tirón' muy activo en la zona del Eixample de Barcelona. Está acusado de varios delitos de robo con violencia e intimidación y de lesiones leves, ya que se acercaba a las víctimas en bicicleta, siempre gente mayor, daba el tirón y después huía a gran velocidad. El sospechoso, de 32 años, cometió ocho robos dos meses con este método y consiguió un botín de 10 cadenas de oro y 2 colgantes, por un valor mínimo de 4.410 euros.

El primer asalto fue a finales de agosto en la en Sarrià–Sant Gervasi aunque el resto fueron en el Eixample. El detenido aprovechaba su situación de tercer grado penitenciario para cometer los robos. En 2017 había sido detenido in fraganti por el tirón de un teléfono móvil mientras circulaba en bicicleta, lo que ha permitido a los investigadores constatar que tenía antecedentes.

Gracias a las cámaras de seguridad, los Mossos identificaron al sospechoso y pudieron observar cómo cometía los robos. Circulaba en bicicleta en busca de mujeres y hombres de entre 60 y 80 años que llevaran joyas visibles, principalmente cadenas de oro o colgantes. Una vez localizada la víctima, se acercaba, daba el tirón y huía rápidamente. En algunos casos, llegaba a empujar o lanzarse sobre las personas, lo que provocó caídas y lesiones. Por eso lo acusan también de un delito de lesiones

El acusado tiene antecedentes por robos en domicilios y lesiones. Fue detenido el 8 de enero y al día siguiente pasó a disposición del juzgado de guardia de Barcelona.