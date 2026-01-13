Bicicletas compartidas
El Bicing sube un 16% el precio por viaje a partir del 16 de enero
El Bicing alcanza los 100 millones de viajes, un récord en la movilidad de Barcelona
El Bicing se despliega por los barrios de montaña y amplía su red con 30 nuevas estaciones
El Bicing de Barcelona, el servicio municipal de bicicletas compartidas, aplicará a partir del próximo viernes una subida en el precio de los viajes, tanto en las bicicletas eléctricas como en las mecánicas, lo que encarecerá el coste por trayecto. El precio de la subscripción anual, obligatoria en todos los casos, se mantendrá sin cambios.
Así, por primera vez desde el inicio del servicio, el servicio de Bicing actualiza las tarifas correspondientes al cargo adicional por trayecto. En el caso de las bicicletas eléctricas, el precio de los primeros 30 minutos pasa de 0,35 a 0,40 euros, lo que representa un incremento del 14%. Por su parte, las bicicletas mecánicas mantienen la gratuidad durante la primera media hora para las personas con subscripción a la Tarifa Plana, pero el coste de cada franja adicional de 30 minutos sube de 0,70 a 0,81 euros, un 16% más.
Detalle de cada trayecto
Las nuevas tarifas se aplicarán a los viajes realizados a partir de las 00:00h del día 16 de enero y se reflejarán en el recibo correspondiente al segundo agrupamiento quincenal de enero. Las personas usuarias que pueden consultar en todo momento los detalles de cada trayecto en la aplicación SMOU desde su teléfono móvil o en la zona de usuarios de la web también de SMOU.
El encarecimiento por trayecto se produce en un contexto de alta demanda del servicio y de consolidación del uso de la bicicleta como medio de transporte dentro de Barcelona.
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- El cierre de dos bibliotecas de Badalona por problemas con la calefacción constata la falta de mantenimiento de los equipamientos municipales
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Barcelona abre la nueva línea de subvención de 150.000 euros para fomentar el uso del catalán
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026