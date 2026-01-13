La rotonda de Manolo Vital también rendirá homenaje a su esposa y compañera de lucha, Carme Vila

Este lunes se celebró la primera reunión de la Ponencia de Nomenclátor de 2026, el órgano del Ayuntamiento de Barcelona encargado de aprobar los nombres de calles, plazas, jardines y otros espacios públicos. En esta primera sesión del año, se aprobaron nuevos espacios que llevarán nombres de mujeres, reconociendo figuras destacadas de la cultura, la ciencia, la filosofía, las artes, la política, el sindicalismo y el activismo social y vecinal, según ha informado el consistorio este martes.

Uno de los cambios más destacados es la Rotonda de Manolo Vital, en Nou Barris, que desde 2024 estaba dedicada únicamente a este activista vecinal, muy conocido por la película de 'El 47'. Ahora, a petición de la familia, se incluye también el nombre de Carme Vila, su esposa y compañera de lucha, reconociendo su trayectoria en el activismo vecinal y su labor por la alfabetización de mujeres mayores en Torre Baró. De esta manera, la rotonda pasa a llamarse Rotonda de Manolo Vital y Carme Vila, reconociendo el trabajo conjunto de ambos.

La rotonda tiene un significado especial para el barrio. El 7 de mayo de 1978, Manolo Vital, conductor de la línea 47 de autobuses, “secuestró” un autobús para llevarlo por primera vez a Torre Baró, que hasta entonces carecía de conexión de transporte público. Vecinos del barrio se sumaron a la acción, acompañando al autobús por las calles empinadas y aún sin asfaltar. Gracias a esta iniciativa, Torre Baró logró finalmente el servicio de autobús que durante años le había sido negado.

Momento de la película 'El 47'. / .

Ahora, con la inclusión del nombre de Carme Vila, se reconoce también el papel de esta mujer en la organización de luchas vecinales junto a su marido, así como su legado en la educación y empoderamiento de mujeres mayores del barrio. La rotonda, situada entre las calles Castellví y Lliçà, se prevé que se transforme en plaza, según informó el ayuntamiento.

Feminización del nomenclátor

Durante el actual mandato, se han aprobado 89 nuevos viales, de los cuales 51 llevan nombres de mujeres, 22 de hombres y 16 se dedican a topónimos u otros referentes. Esto representa que el 58,3% de los nuevos espacios llevan nombres femeninos, un paso más en la política de feminización del nomenclátor y la corrección del desequilibrio histórico en la representación de mujeres en el espacio público.

Entre las mujeres reconocidas este año están la fotógrafa Colita, las filósofas Hannah Arendt y Simone Weil, la pintora y fotógrafa Dora Maar, las activistas sociales y vecinales Carme Vila, Victoria Escrich y Mercè Comaposada, así como las académicas Carme Ribé y Aina Moll.

Asimismo, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, se aprobó el cambio de nombre de la calle del Aviador Ruiz de Alda, militar falangista, por calle de Mercedes Núñez Targa, política republicana, militante antifranquista y represaliada.

Estos son los nuevos nombres de espacios públicos que se han aprobado:

Jardines de Moisès Broggi (Horta-Guinardó), doctor pionero de los quirófanos móviles y del primer servicio de urgencias 24h en España. El nuevo espacio está entre la ronda del Guinardó y la calle de Sant Quintí.

(Horta-Guinardó), doctor pionero de los quirófanos móviles y del primer servicio de urgencias 24h en España. El nuevo espacio está entre la ronda del Guinardó y la calle de Sant Quintí. Jardines de Hannah Arendt (Sant Genís dels Agudells), filósofa germano-estadounidense conocida por su análisis del totalitarismo y el concepto de “la banalidad del mal”. El espacio está entre la calle de Jericó y el paseo de la Vall d’Hebron

(Sant Genís dels Agudells), filósofa germano-estadounidense conocida por su análisis del totalitarismo y el concepto de “la banalidad del mal”. El espacio está entre la calle de Jericó y el paseo de la Vall d’Hebron Jardins del Pare Manel (Nou Barris), en honor al sacerdote Manel Pousa Engronyat, que trabajó en la reinserción de personas que cumplen penas de prisión. En la confluencia entre la Via Favència y la calle de les Torres.

(Nou Barris), en honor al sacerdote Manel Pousa Engronyat, que trabajó en la reinserción de personas que cumplen penas de prisión. En la confluencia entre la Via Favència y la calle de les Torres. Calle de Victoria Escrich Vidal (Trinitat Nova), activista que luchó contra la prisión de mujeres de la Trinitat Vella. Es la nueva via entre las calles de Palamós y S’Agaró

(Trinitat Nova), activista que luchó contra la prisión de mujeres de la Trinitat Vella. Es la nueva via entre las calles de Palamós y S’Agaró Plaza de Simone Weil (Sant Martí), filósofa y activista defensora de la dignidad humana. Entre la rambla de Prim y la calle de Ferrer Bassa.

(Sant Martí), filósofa y activista defensora de la dignidad humana. Entre la rambla de Prim y la calle de Ferrer Bassa. Pasaje de Mercè Comaposada (Sant Martí), feminista y cofundadora de la organización Mujeres Libres. El pasaje está entre las calles de Veneçuela y de Pallars

(Sant Martí), feminista y cofundadora de la organización Mujeres Libres. El pasaje está entre las calles de Veneçuela y de Pallars Plaza de Carme Ribé Ferrer (Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou), bibliotecaria e investigadora cultural. Entre la Diagonal y Selva de Mar.

(Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou), bibliotecaria e investigadora cultural. Entre la Diagonal y Selva de Mar. Pasaje de Aina Moll Marquès (Parc i la Llacuna del Poblenou), lingüista y promotora de la normalización del catalán. En el nuevo vial entre las calles de Àvila y Àlaba.

(Parc i la Llacuna del Poblenou), lingüista y promotora de la normalización del catalán. En el nuevo vial entre las calles de Àvila y Àlaba. Pasaje de Rosa Mauri Segura (Poblenou), bailarina internacional de ballet clásico. Entre las calles Antic de València y Pallars.

(Poblenou), bailarina internacional de ballet clásico. Entre las calles Antic de València y Pallars. Plaza de Regina Opisso Sala (Poblenou), escritora y periodista. Entre el paseo de la Verneda y la calle de Binèfar.

(Poblenou), escritora y periodista. Entre el paseo de la Verneda y la calle de Binèfar. Plaza de Dolors Renau (Poblenou), psicóloga, pedagoga y política feminista. Entre las calles de Pujades y Pallars.

(Poblenou), psicóloga, pedagoga y política feminista. Entre las calles de Pujades y Pallars. Jardines de Manuel Ibáñez Escofet (Provençals-Poblenou), periodista y antifranquista. Estarán en el nuevo espacio entre las calles de Provençals y de Fluvià

(Provençals-Poblenou), periodista y antifranquista. Estarán en el nuevo espacio entre las calles de Provençals y de Fluvià Jardines de Dora Maar (Poblenou), fotógrafa y artista surrealista francesa. Entre la calle de Zamora y Pallars.

(Poblenou), fotógrafa y artista surrealista francesa. Entre la calle de Zamora y Pallars. Placita de Montserrat Trueta i Llacuna (Besòs i el Maresme), pedagoga y activista social. Entre las calles de Pallars y Veneçuela.

(Besòs i el Maresme), pedagoga y activista social. Entre las calles de Pallars y Veneçuela. Parque de Colita (Sants-Montjuïc), fotógrafa destacada de la Barcelona del siglo XX y vecina del barrio. El espacio estará entre la calle Quetzal y la avenida del Carrilet

(Sants-Montjuïc), fotógrafa destacada de la Barcelona del siglo XX y vecina del barrio. El espacio estará entre la calle Quetzal y la avenida del Carrilet Plaza de Cipriano García Sánchez (Sants-Montjuïc), sindicalista antifranquista.

(Sants-Montjuïc), sindicalista antifranquista. Plaza de Nativitat Yarza (La Marina del Prat Vermell), primera alcaldesa elegida en Catalunya y defensora de los derechos democráticos. Entre la calle de Cal Cisó y Acer.

(La Marina del Prat Vermell), primera alcaldesa elegida en Catalunya y defensora de los derechos democráticos. Entre la calle de Cal Cisó y Acer. Plaza de Helios Gómez (La Marina del Prat Vermell), artista y activista gitano. Entre la calle de Cal Cisó y Motors.

(La Marina del Prat Vermell), artista y activista gitano. Entre la calle de Cal Cisó y Motors. Pasaje de Émile Zola (La Marina de Port), escritor y periodista francés. Entre la calle del Port de Miami y del Port de Ningbo.

(La Marina de Port), escritor y periodista francés. Entre la calle del Port de Miami y del Port de Ningbo. Jardines de la Trepitjada del Raïm (La Marina de Port), homenaje a la tradicional fiesta de la vendimia.

(La Marina de Port), homenaje a la tradicional fiesta de la vendimia. Jardines de Areté (Ciutat Vella), concepto filosófico griego que podría traducirse como "virtud", vinculado a la Escuela Intermodal del Port, que cumple 20 años.

(Ciutat Vella), concepto filosófico griego que podría traducirse como "virtud", vinculado a la Escuela Intermodal del Port, que cumple 20 años. Jardines de Can Ferrer (Sarrià-Sant Gervasi), regularización de denominación ya existente entre las calles de Alfonso XII y la calle de Laforja.

(Sarrià-Sant Gervasi), regularización de denominación ya existente entre las calles de Alfonso XII y la calle de Laforja. Pasaje de la Marina del Prat Vermell. Por petición del Eix de Cultura del Prat Vermell, se dará este nombre oficial a este espacio que está entre las calles de la Metal·lúrgia y de l’Estany.

La Ponencia del Nomenclátor es un órgano del Ayuntamiento de Barcelona que se encarga de oficializar cualquier denominación impulsada por el tejido social o cualquier agente. Posteriormente, el proceso requiere el acuerdo del consejo plenario del distrito correspondiente y se culmina con el decreto de alcaldía.