Suceso en Horta-Guinardó
Una mujer de 89 años muere en el incendio de un piso en el barrio del Guinardó de Barcelona
Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona
"Tuve que saltar de terraza en terraza": así sufrieron los vecinos el incendio mortal de L'Hospitalet el día de Reyes
Una mujer de 89 años ha muerto esta tarde al incendiarse su piso, en un edificio situado en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las causas del incendio de la vivienda, que se ha declarado poco antes de las 16.00 horas en el edificio número 110 de la calle de Varsòvia de Barcelona, en el barrio del Guinardó, en un bloque de tres plantas que no ha sido necesario desalojar.
Los Bomberos de Barcelona han desplazado a cinco dotaciones para extinguir el incendio, que también ha movilizado a efectivos de la Guardia Urbana y a ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El consistorio ha activado el servicio de apoyo psicológico para atender a los familiares de la víctima.
Una vez extinguido el fuego, agentes de la policía científica de los Mossos d'Esquadra han inspeccionado el edificio afectado para tratar de esclarecer el origen del incendio, que únicamente ha calcinado el piso en el que residía la anciana fallecida.
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- El cierre de dos bibliotecas de Badalona por problemas con la calefacción constata la falta de mantenimiento de los equipamientos municipales
- Barcelona abre la nueva línea de subvención de 150.000 euros para fomentar el uso del catalán
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026