Suceso en Horta-Guinardó

Una mujer de 89 años muere en el incendio de un piso en el barrio del Guinardó de Barcelona

Agentes de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Una mujer de 89 años ha muerto esta tarde al incendiarse su piso, en un edificio situado en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las causas del incendio de la vivienda, que se ha declarado poco antes de las 16.00 horas en el edificio número 110 de la calle de Varsòvia de Barcelona, en el barrio del Guinardó, en un bloque de tres plantas que no ha sido necesario desalojar.

Los Bomberos de Barcelona han desplazado a cinco dotaciones para extinguir el incendio, que también ha movilizado a efectivos de la Guardia Urbana y a ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El consistorio ha activado el servicio de apoyo psicológico para atender a los familiares de la víctima.

Una vez extinguido el fuego, agentes de la policía científica de los Mossos d'Esquadra han inspeccionado el edificio afectado para tratar de esclarecer el origen del incendio, que únicamente ha calcinado el piso en el que residía la anciana fallecida.

