La Torre Glòries acogerá el próximo sábado una carrera vertical: el reto de subir 34 pisos que suman 686 escalones

La Torre Glòries acogerá el próximo sábado, 17 de enero, una carrera vertical, esto es, una competición que consiste en subir a edificios de gran altura por sus escaleras. En este caso, el reto es subir 30 pisos, 500 peldaños en total, en el menor tiempo posible.

La carrera, la CUPRA Barcelona Tower Running Challenge 2026, tiene un inicio previsto a las 17.00, y está prevista la participación de cerca de 400 corredores de élite de todo el mundo así como de deportistas aficionados.

35 torres más

La Cupra Barcelona Tower Running Challenge se convertirá en la primera carrera de su género puntuable para el Tower Running Tour 2026, que incluye carreras verticales en 35 torres en varios continentes. Una competición que culminará con una gran final en la Shanghai Tower, que cuenta con 3.398 peldaños, cinco veces más que la Torre Glòries.

La primera carrer de la historia del Tower Running Tour se celebró en 1905 en la Torre Eiffel. 283 personas participaron. También otros edificios icónicos, como el SkyRise Chicago y el Empire State Building, acogen competiciones de este tipo.