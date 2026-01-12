Competición
La Torre Glòries acogerá el próximo sábado una carrera vertical: el reto de subir 34 pisos que suman 686 escalones
La CUPRA Barcelona Tower Running Challenge 2006 prevé la participación de 400 corredores de élite de todo el planeta
Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: "Pensábamos que sería una plaza de toros"
La Torre Glòries acogerá el próximo sábado, 17 de enero, una carrera vertical, esto es, una competición que consiste en subir a edificios de gran altura por sus escaleras. En este caso, el reto es subir 30 pisos, 500 peldaños en total, en el menor tiempo posible.
La carrera, la CUPRA Barcelona Tower Running Challenge 2026, tiene un inicio previsto a las 17.00, y está prevista la participación de cerca de 400 corredores de élite de todo el mundo así como de deportistas aficionados.
35 torres más
La Cupra Barcelona Tower Running Challenge se convertirá en la primera carrera de su género puntuable para el Tower Running Tour 2026, que incluye carreras verticales en 35 torres en varios continentes. Una competición que culminará con una gran final en la Shanghai Tower, que cuenta con 3.398 peldaños, cinco veces más que la Torre Glòries.
La primera carrer de la historia del Tower Running Tour se celebró en 1905 en la Torre Eiffel. 283 personas participaron. También otros edificios icónicos, como el SkyRise Chicago y el Empire State Building, acogen competiciones de este tipo.
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- El cierre de dos bibliotecas de Badalona por problemas con la calefacción constata la falta de mantenimiento de los equipamientos municipales