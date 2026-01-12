TMB busca nuevo director general de metro tras el fichaje de Òscar Playà en la empresa mixta de Rodalies

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) busca nuevo director o directora general de metro tras la designación de Òscar Playà como consejero delegado de la empresa mixta de Rodalies, constituida este lunes.

Tan solo tres días después de dar a conocer las cifras récord en número de usuarios del metro, que coincidiendo con la celebración de su centenario ha alcanzado los 480 millones de validaciones (un 2,4% más que en 2024), el responsable directo del suburbano ha sido el elegido para pilotar la nueva empresa que deberá reconducir el funcionamiento de la red de Rodalies en Catalunya.

"Como se requiere"

Ante la pregunta de quién sustituirá a Playà, que ha estado durante décadas trabajando en el metro de Barcelona, desde TMB se indica que aún no se dispone de un nombre o, en todo caso, no ha llegado el momento de darlo a conocer: "Aún tenemos algunos días para poder nombrar un nuevo director o directora de metro y realizar el traspaso tal y como se requiere", indican en TMB, tras felicitar a su hasta ahora director.

El nombramiento "reafirma el servicio de metro de TMB como un modelo de éxito, ejemplo de fiabilidad y servicio público. El metro de Barcelona es uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía en general y sobre todo por las personas usuarias, con notas de notable, hasta el 8,02, según las encuestas de valoración del servicio de TMB", ha señalado la presidenta de TMB, Laia Bonet.

Una valoración que dista mucho de la que en la actualidad realizan los usuarios del servicio de Rodalies, que al contrario de lo que sucede en el metro, se encuentra en un momento en el que pierde viajeros, lo que supondrá todo un reto para el nuevo consejero delegado.