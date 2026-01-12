Sant Cugat defiende su informe sobre la anexión de Bellaterra y rechaza las acusaciones de deslealtad de Cerdanyola

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha salido al paso de las acusaciones lanzadas por Cerdanyola del Vallès sobre una supuesta deslealtad institucional en el proceso de anexión de Bellaterra. El teniente de alcalde Jordi Puigneró (Junts) ha defendido este martes que el consistorio santcugatense “no ha dado ningún paso político” para promover la anexión y que se ha limitado a elaborar un informe estrictamente técnico a petición del propio Ayuntamiento de Cerdanyola y de acuerdo con la normativa vigente.

Puigneró ha recordado que el asunto se ha tratado previamente en reuniones institucionales y conversaciones telefónicas, y ha subrayado que Sant Cugat siempre ha respetado que Bellaterra es actualmente territorio de Cerdanyola. “Este es un tema de Cerdanyola y de Bellaterra, y nosotros lo hemos tratado como tal”, ha afirmado, rechazando entrar en una polémica política con el alcalde cerdanyolense, Carlos Cordón.

El dirigente de Junts ha explicado que el Ayuntamiento de Sant Cugat solo ha actuado cuando ha recibido un requerimiento formal para emitir un informe técnico en el marco del expediente de segregación. Ese documento, ha precisado, analiza aspectos como la continuidad urbana, la demografía, la viabilidad económica y la situación administrativa de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD), tal y como establece la ley. “Hemos hecho el informe más técnico posible en un asunto que es muy político”, ha señalado.

Puigneró ha insistido en que el contenido del informe responde a realidades objetivas que no podían ser ignoradas. “Si hay continuidad urbana entre Bellaterra y Sant Cugat, no diremos que no la hay; si la viabilidad económica es factible, tampoco negaremos esa realidad”, ha afirmado, y ha añadido que los técnicos municipales han sido claros en sus conclusiones. En este sentido, ha defendido que Sant Cugat no puede “mentir” ni forzar un informe contrario a los datos objetivos.

En relación con las críticas de Cerdanyola por la forma y el momento en que se comunicó el contenido del informe, Puigneró ha asegurado que el consistorio ha sido “absolutamente escrupuloso y respetuoso” y que no ha hecho ninguna manifestación pública hasta que el informe ha sido oficial. También ha recordado que Sant Cugat solicitó una prórroga para disponer de más tiempo para elaborar el documento técnico, una petición que no fue aceptada, pese a que el plazo concedido fue de apenas dos meses.

Promovido por vecinos de Bellaterra

El teniente de alcalde ha recalcado que Sant Cugat no ha impulsado proactivamente el proceso y que el expediente lo han promovido vecinos de Bellaterra mediante una comisión ciudadana amparada por la ley y por una sentencia judicial que obliga a Cerdanyola a tramitarlo. “Este expediente no lo está tramitando el Ayuntamiento de Sant Cugat”, ha remarcado, y ha añadido que la voluntad de integrarse en Sant Cugat, si finalmente se produce, “es de los ciudadanos de Bellaterra”.

Puigneró también ha advertido de que uno de los aspectos que el informe deja abierto es la situación jurídica de la EMD de Bellaterra, ya que, según los servicios jurídicos, no es automático el traslado de una EMD de un municipio a otro. En ese punto, ha reclamado que se aclare jurídicamente cómo debería resolverse esta cuestión y ha recordado que, en última instancia, cualquier decisión sobre la existencia de una EMD en Sant Cugat corresponde exclusivamente al pleno municipal.

Finalmente, el teniente de alcalde ha defendido la voluntad de Sant Cugat de mantener una relación de buen vecindario con Cerdanyola y ha asegurado que el consistorio no se levantará de ninguna mesa de negociación por este conflicto. “Pedimos el mismo respeto institucional que hemos tenido nosotros”, ha concluido, reiterando que Sant Cugat ha actuado de forma responsable y dentro del marco legal.