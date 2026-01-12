Protesta por los cortes de luz en la Prosperitat

Un centenar de personas ha participado este lunes en una manifestación que ha salido de la plaza de Lola Anglada hasta la sede del distrito de Nou Barris, en protesta por los cortes de luz que han tenido lugar en los últimos meses en el barrio de la Prosperitat.

Los incidentes tienen el origen en un transformador situado en los bajos del bloque de viviendas que se encuentra en el número 7 de la calle de Palamós, que sufrió un incendio en septiembre pasado.

Pancartas en viviendas de la calle de Palamós, donde se incendió el transformador. / Manu Mitru

El frío

Las protestas vecinales han arreciado con la llegada del frío, cuando los cortes eléctricos han tenido un impacto mayor entre los residentes en la zona, que reclaman que Endesa traslade el transformador que se incendió por considerar que supone un peligro. Por otra parte, con el frío aumenta el consumo, lo que ha hecho que la demanda sea excesiva para el resto de transformadores que ahora abastecen también a los abonados que dependían del incendiado, lo que lleva a que los afectados por cortes de suministro sean más.

El traslado de ese trasformador es la reclamación que centraba la manifestación de este lunes, tras la cual algunos de los vecinos han entrado en la sede del distrito y han mantenido una reunión con responsables de Nou Barris. Residentes en la zona llevan tiempo quejándose, incluidas caceroladas.