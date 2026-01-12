Mataró inicia un estudio geotérmico del solar de El Corte Inglés para evaluar la reconstrucción de Can Fàbregas

Un despacho de arquitectos contratado por el Ayuntamiento de Mataró analiza desde este lunes el subsuelo del solar que El Corte Inglés tiene en la ciudad para evaluar la posible reconstrucción de la nave de Can Fàbregas i de Caralt. La antigua fábrica se desmontó en el 2009 para vender los terrenos a El Corte Inglés, que proponía levantar unos grandes almacenes. El proyecto, sin embargo, fracasó y las partes están enfrentadas desde entonces. Dentro del largo litigio, una sentencia judicial obliga al consistorio a la reconstrucción de Can Fàbregas en unos terrenos que ya no son suyos.

Además, si bien El Corte Inglés ha autorizado la entrada de los técnicos para hacer los estudios geotécnicos previos, el operador reclama al Ayuntamiento que recompre el solar si quiere completar el proyecto. El alcalde de Mataró, David Bote, ha recordado que el proyecto de reconstrucción existente es de hace muchos años ―una primera sentencia ya obligaba a la reconstrucción de la nave en el 2014― y ahora había que hacer una actualización para poder siguiendo dando pasos para dar cumplimiento a los requerimientos y ultimátums judiciales que ha recibido el consistorio en el último año.

Además de hacer una evidente actualización de precios, Bote ha explicado que el encargo que se ha hecho a un despacho especializado por parte de la empresa municipal de urbanismo de Mataró (Pumsa), incluye también un estudio detallado sobre el estado actual del suelo y de la fundamentación del solar.

Una vez el Ayuntamiento reciba los resultados del estudio se iniciará una segunda fase más compleja para plantear cómo hacer esta reconstrucción, obligada por la justicia, en unos terrenos que son propiedad de un tercero con quien el consistorio está enfrentado judicialmente desde hace más de una década.

De hecho, El Corte Inglés tiene presentada una demanda contra el Ayuntamiento para pedir la nulidad de la compraventa y recuperar los 24 millones de euros que pagó por el solar de Can Fàbregas. La empresa alega que la anulación de los planeamientos urbanísticos que ahora llevan a la reconstrucción de la nave le impedían salir adelante su proyecto.

Sin embargo, desde el consistorio rechazan esta argumentación y acusan a la empresa de haber dilatado eternamente la construcción del centro comercial. Ahora, admite el alcalde, se tendrá que plantear igualmente "cómo convertir el proyecto de reconstrucción en una realidad a través del título del suelo". Pero esto, dice, será ya "otro capítulo".

En este sentido, Bote admite que el Ayuntamiento todavía no ha decidido la estrategia para poder acabar "accediendo al uso del suelo" que le permita hacer las obras de reconstrucción. Aún así, desde el consistorio se reitera que lo óptimo sería afrontar la reconstrucción de Can Fàbregas de manera conjunta con el desarrollo de toda la parcela.