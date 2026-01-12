El futuro Hospital Clínic acelera este 2026 con consorcio rector, terrenos y concurso arquitectónico

El futuro Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) ya tiene definida una hoja de ruta para este año, con actuaciones prioritarias destinadas a pisar el acelerador y avanzar en la construcción del complejo hospitalario, universitario y de investigación. El proyecto ha dado este lunes un nuevo paso decisivo con la creación del Consorci Porta Diagonal-Campus Clínic, el ente que gobernará y coordinará el despliegue del proyecto, concebido como una iniciativa estratégica para situar a Catalunya a la vanguardia europea en salud e investigación biomédica.

El consorcio, que se ha reunido por primera vez este lunes y da continuidad al trabajo de la Comisión Mixta de Seguimiento, está formado por nueve instituciones y entidades encabezadas por la Generalitat de Catalunya. Lo integran el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), los ayuntamientos de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, la Diputación de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y CatSalut.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha liderado la reunión del nuevo órgano, que sitúa la inauguración del campus en 2035 y una inversión global de 1.700 millones de euros. Illa ha subrayado que el proyecto “no tiene marcha atrás” y que con él se lanza un triple mensaje de confianza en las capacidades de Catalunya, de colaboración y entendimiento y de defensa del sector público. “Es por proyectos como este que queremos un modelo de financiación autonómico”, ha afirmado.

Con todo, lo ha calificado como un “proyecto de país” que "va más allá" del ámbito de la salud y la investigación para ser “un motor de transformación urbanística, cohesión metropolitana y de prosperidad compartida para toda Catalunya”.

EL NUEVO CAMPUS CLÍNIC



Más allá del calendario y la inversión, el proyecto también define el futuro modelo asistencial del Clínic. El nuevo campus no supondrá el cierre del actual Hospital Clínic del Eixample y el centro de la calle Villarroel mantendrá la actividad sanitaria. El director general del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha subrayado que el Clínic de Villarroel “no desaparecerá” y, además, ha señalado que “muy probablemente” parte de las actuales instalaciones se reconvertirán en un centro sociosanitario.

La compra de los terrenos

Además del consorcio, una de las novedades más inmediatas respecto al nuevo Clínic es la aprobación del protocolo firmado por la Generalitat y la UB para adquirir los terrenos situados en la avenida Diagonal 695-797, donde se levantará el nuevo campus. Se trata de un paso imprescindible para poder desplegar el proyecto, que será avalado este martes por el Consell Executiu.

El acuerdo establece que la compraventa de los terrenos se formalizará antes del 31 de diciembre por un importe de 135 millones de euros. La UB mantendrá la posesión de las fincas y la actividad que desarrolla en ellas hasta 2030, cuando está previsto el inicio de las obras. Además, el Govern concederá una subvención directa de hasta 17,5 millones de euros a la UB para contribuir a la construcción de la nueva Facultad de Farmacia, presupuestada en más de 152 millones de euros.

Se adelanta el concurso arquitectónico

Otro de los hitos clave del proyecto es el concurso internacional de arquitectura que permitirá seleccionar la propuesta arquitectónica y urbanística que definirá el diseño del futuro campus. En este punto, el Govern ha decidido acelerar los plazos y adelantar su convocatoria a este julio, medio año antes de lo inicialmente previsto y coincidiendo con el año en que Barcelona será la Capital Mundial de l’Arquitectura. Tras las distintas fases del proceso, el proyecto ganador se conocerá en el primer trimestre de 2028, al cual se le adjudicará un contrato de unos 109 millones de euros.

Antes, será necesario disponer del plan funcional y de espacios -actualmente en elaboración- que definirá las necesidades asistenciales, docentes y de investigación. En paralelo, entre este año y 2027 se tramitará el Plan Director Urbanístico para ordenar el futuro campus y su entorno, que cuenta con una superficie prevista de 300.000 metros cuadrados, donde, además, se prevé vivienda, equipamientos, espacios verdes y actividad económica.

Obras en la L3, a mediados de 2028

El campus se concibe como un nuevo polo urbano, con una mejora significativa de la accesibilidad y la movilidad, gracias a una amplia oferta de transporte público, nuevos ejes cívicos y corredores verdes que conectarán la Diagonal con Collserola y el resto de la ciudad.

LA PROLONGACIÓN DE LA L3 DEL METRO A ESPLUGUES



En este aspecto, la segunda mitad de 2028 marcará otro momento clave del calendario, con el inicio previsto de las obras para prolongar la línea 3 del metro. Actualmente se está actualizando el proyecto del tramo entre Zona Universitària y Esplugues Centre, que deberá estar listo para comenzar los trabajos en el segundo semestre de ese año y garantizar la conectividad del futuro campus.

Ese mismo periodo será también el punto de partida de las obras de infraestructuras y urbanización necesarias para preparar el entorno y poder iniciar la construcción del campus en 2030, asegurando el despliegue de los servicios básicos.