Un accidente en la C-58 deja dos carriles cortados y obliga a abrir el carril VAO hacia Barcelona

Un aparatoso accidente en la C-58, a la altura de Montcada i Reixac, ha provocado retenciones este lunes a media mañana en dirección a Barcelona, con colas de vehículos registradas desde Ripollet.

El incidente ha tenido lugar poco después de las 11:30 de la mañana cerca del Nus de la Trinitat y ha obligado a cortar dos carriles de la vía.

Para intentar descongestionar el tráfico en la C-58, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que el carril Bus-VAO está abierto para todos los vehículos, excepto camiones de más de 7,5 toneladas.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de la Generalitat y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).