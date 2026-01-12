Tráfico
Un accidente en la C-58 deja dos carriles cortados y obliga a abrir el carril VAO hacia Barcelona
MAPA | Estos son los 10 radares que más multaron en Barcelona en 2025
"Estoy harta de que se colapse todo": el drama diario de los conductores en las rondas de Barcelona
Un aparatoso accidente en la C-58, a la altura de Montcada i Reixac, ha provocado retenciones este lunes a media mañana en dirección a Barcelona, con colas de vehículos registradas desde Ripollet.
El incidente ha tenido lugar poco después de las 11:30 de la mañana cerca del Nus de la Trinitat y ha obligado a cortar dos carriles de la vía.
Para intentar descongestionar el tráfico en la C-58, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que el carril Bus-VAO está abierto para todos los vehículos, excepto camiones de más de 7,5 toneladas.
Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de la Generalitat y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
