Barcelona mantendrá luces decorativas en calles del centro durante todo el invierno para reforzar la seguridad

Barcelona mantendrá parte del alumbrado decorativo de Navidad en algunas calles del centro más allá de las fiestas. La medida, que el ayuntamiento está trabajando junto a las asociaciones de comerciantes del distrito de Ciutat Vella, busca mejorar la iluminación en calles estrechas del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, con el objetivo de reforzar la seguridad durante los meses de invierno.

Desde el ayuntamiento aclaran que la idea es tener iluminación sin motivos festivos: luces estéticas y decorativas, pero sin dibujos ni símbolos de Navidad, ya que desentonarían el resto del año. Estas luces se encenderían durante los meses en los que hay horario de invierno, cuando anochece antes, entre octubre y marzo.

Callejuelas oscuras

Cuando cae la noche, muchas callejuelas del cenrto histórico quedan poco iluminadas, algo que genera sensación de inseguridad y no invita al paseo ni entrar en las tiendas de la zona. Por eso, el consistorio plantea aprovechar parte de las luces que todavía siguen instaladas, aunque hayan terminado las fiestas, y mantenerlas durante más tiempo, así como instalar luces nuevas en vías que todavía no las tienen. Según fuentes municipales, se inspirarían en las pequeñas bombillas que hay actualmente colocadas en calles como Sant Sever o la Baixada de Santa Eulàlia.

El teniente de alcalde de Seguridad y concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha explicado que el objetivo principal de la propuesta no es una simple mejora estética: “Se trata de mejorar la iluminación de algunos pequeños callejones del Gòtic y el Casc Antic para ayudar a la dinamización comercial, cultural y social, y mejorar la sensación de seguridad”, señala. Según Batlle, el ayuntamiento está trabajando para encontrar la fórmula que permita disponer de una iluminación específica que ayude a potenciar esta red más capilar de calles del distrito.

Estudios de criminología muestran que la iluminación pública puede reducir ciertos tipos de delitos, especialmente los hurtos. Además, una calle bien iluminada hace que las personas se sientan más segura y, a menor miedo, más actividad en la calle, lo que se también se puede traducir en menos oportunidades para ciertas actividades delictivas.

Los comerciantes proponen más calles

La propuesta ha sido bien recibida por parte de los comerciantes de la zona. David González, portavoz de la Associació de Comerciants de Via Laietana, explica a este diario que, aunque el planteamiento del ayuntamiento estaba más vinculado a la seguridad, el potencial impacto positivo sobre la actividad comercial es evidente: “Había calles que de noche estaban muy oscuras. Cuando nos presentaron la propuesta, nos pareció una buena idea”, dice.

González subraya que seguridad y comercio van de la mano: “Si las calles están más iluminadas, el paseo se hace más seguro y el comercio se verá beneficiado”. Además, el diálogo con el consistorio ha permitido ampliar el alcance inicial del proyecto. Tras conocer la propuesta municipal, los comerciantes del distrito elaboraron conjuntamente un listado con más calles que podrían beneficiarse de esta iluminación, ya que el planteamiento original del consistorio incluía menos vías.

Por ahora, el proyecto sigue en fase de trabajo, a la espera de concretar la lista definitiva de calles que contarán con este refuerzo lumínico durante los meses de invierno.