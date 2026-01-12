Barcelona aclara los requisitos para instalar estufas eléctricas en terrazas: requerirán obra fija y permiso municipal

Tras un año de incertidumbre y tira y afloja entre el Ayuntamiento de Barcelona y los hosteleros, parece que 2026 arranca con ideas más claras que a principios de 2025, cuando se prohibieron las estufas de gas en las terrazas y se abrió el debate sobre cómo conectar las estufas eléctricas que debían sustituirlas. La transición del gas a la electricidad no está siendo fácil y las dudas sobre cómo instalarlas han persistido durante meses. Ante esta situación, el consistorio ha comenzado el nuevo año aclarando los requisitos para hacerlo posible: instalar las estufas eléctricas requerirán obra fija y permiso municipal.

Una instrucción de la gerencia municipal del 5 de enero, publicada en la gaceta municipal, detalla el procedimiento técnico que los restauradores tendrán que seguir a partir de ahora si quieren instalar estufas eléctricas en su terraza.

El documento, que avanzó 'Tot Barcelona', parte de una constatación clave: la elevada potencia que requieren estos aparatos hace “inviable” su uso con baterías autónomas y la normativa municipal impide llevar la electricidad mediante cableado aéreo desde el local. Por ello, la conexión entre el establecimiento y la terraza deberá realizarse mediante una instalación eléctrica fija.

Estufas en las terrazas de los restaurantes del paseo maritimo de la Barceloneta. / Zowy Voeten / EPC

En la práctica, esto implica que no será solo una cuestión de equipamiento: instalar la estufa eléctrica obligará a modificar la licencia de terraza y a solicitar permiso para ejecutar la obra en el espacio público para soterrar el cable y establecer la conexión eléctrica entre el local y la terraza. Según las estimaciones del consistorio, la nueva instrucción se podría aplicar a cerca del 17% de los establecimientos de restauración con terraza en la ciudad, que son los que actualmente tienen licencia pedida para tener un sistema de calefacción.

“Avance indiscutible”

El Ayuntamiento de Barcelona y el Gremi de Restauració se han mantenido en contacto durante este último año para facilitar esta transición, una discusión que no siempre ha sido cómoda. La pretensión del consistorio era establecer criterios “de manera homogénea” en toda la ciudad y un “procedimiento administrativo ágil” para que las terrazas puedan disponer de las estufas con criterios de seguridad y paisaje urbano, según recuerdan fuentes municipales a EL PERIÓDICO. El gremio, por su parte, insistía en la necesidad de facilitar los trámites e incluso acusó al consistorio de poner trabas para soterrar el cable.

Tras la publicación de la instrucción, los restauradores reivindican su contribución y, a pesar de la “complejidad del procedimiento” que dibuja el documento, consideran que es un “avance indiscutible” que “no se hubiera producido si el gremio no lo hubiera reclamado con insistencia”. “Ha hecho falta vencer muchas resistencias, pero ha valido la pena”, explica el gremio a este diario.

Para poder ejecutar la conexión eléctrica, los restauradores deberán presentar la documentación requerida por el ayuntamiento -como un informe de viabilidad y un plano de la ubicación de la estufa- y obtener una serie de permisos y validaciones previas. Sin estos trámites, el soterramiento del cable no podrá llevarse a cabo. Eso es algo que eleva el escepticismo entre los hosteleros, que les preocupa que “el grueso de las peticiones se pueda llegar a denegar por motivos presuntamente técnicos”.

Casos de denegación

La instrucción municipal advierte de que el soterramiento del cable solo será viable si las condiciones del espacio público lo permiten. En este sentido, el consistorio establece varios supuestos en los que la modificación de la licencia de terraza podrá ser denegada.

Por ejemplo, cuando el cableado tenga que cruzar zonas ajardinadas; si las obras afectan a pavimentos protegidos; si la canalización no alcanza la profundidad mínima exigida de 60 centímetros; o si no se respetan las distancias reglamentarias con otros servicios. También se rechazarán las solicitudes en espacios donde haya obras municipales previstas o recientes, aún en periodo de garantía.

Los incumplimientos persisten

Estas limitaciones ayudan, en parte, a explicar por qué la transición hacia las estufas eléctricas está siendo complicada. Pese a la prohibición vigente, persisten los incumplimientos de algunos restauradores que mantienen las estufas de gas: entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025, los servicios municipales realizaron 634 inspecciones en terrazas y detectaron estufas de gas en 47 establecimientos.

En todos los casos se inició el correspondiente procedimiento sancionador. La mayoría de las infracciones se concentraron en el Eixample (22) y Ciutat Vella (17), seguidas de Les Corts (4), Sants (2) y Sarrià-Sant Gervasi (2), según los datos facilitados por el consistorio.