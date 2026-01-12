300 euros de sanción a cada uno
Un ayuntamiento caza a tres jóvenes vertiendo cubos de basura en jardines de vecinos y los multa con 900 euros
La Policía Local de Tiana, en el área de Barcelona, descubrió a través de las cámaras de seguridad el acto incívico
CONTEXTO | Del contenedor marrón a la "papilla fértil": Barcelona cambia el tratamiento de la orgánica para ofrecer a los agricultores abonos a medida
La Policía Local de Tiana ha identificado a tres jóvenes que cogían cubos de basura de materia orgánica y los tiraban a los jardines de vecinos. Los hechos han ocurrido durante las fiestas de Navidad en la zona de las calles Onze de setembre, Pau Giralt y Passeig de la Vilesa. Su identificación ha sido posible mediante las cámaras de vigilancia. Se trata de dos menores de 17 años y un mayor de edad de 18, vecinos de otro municipio. La Policía Local ha abierto un expediente sancionador y ha aplicado la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Cada chico tendrá que pagar 300 euros.
La Policía Local recibió varias llamadas de vecinos que entre el 2 y el 10 de enero se habían encontrado cubos de basura que no eran suyos arrojados a los jardines durante la noche. Para poder identificarlos, la policía ha cruzado los datos que han facilitado los vecinos que habían visto un grupo de tres jóvenes, las horas en las que se les ha visto y las imágenes que han captado las cámaras de videovigilancia.
El Ayuntamiento asegura haber seguido la pista y haber procedido a la identificación de tres chicos que coincidían con la vestimenta y constitución que habían descrito los vecinos y han captado las cámaras. Los hechos siempre ocurrían de noche, entre las 00:00 h y las 2:30 h.
El consistorio informa de que, en caso de que haya vecinos que en los últimos días se hayan encontrado con una situación similar y hayan perdido los cubos a causa de estos actos vandálicos, pueden dirigirse a la Oficina de Medioambiente, donde se les facilitará nuevos cubos.
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Barcelona da luz verde inicial a la apertura al público de la modernista Casa Lleó i Morera de paseo de Gràcia
- Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- El cierre de dos bibliotecas de Badalona por problemas con la calefacción constata la falta de mantenimiento de los equipamientos municipales