Un ayuntamiento caza a tres jóvenes vertiendo cubos de basura en jardines de vecinos y los multa con 900 euros

La Policía Local de Tiana ha identificado a tres jóvenes que cogían cubos de basura de materia orgánica y los tiraban a los jardines de vecinos. Los hechos han ocurrido durante las fiestas de Navidad en la zona de las calles Onze de setembre, Pau Giralt y Passeig de la Vilesa. Su identificación ha sido posible mediante las cámaras de vigilancia. Se trata de dos menores de 17 años y un mayor de edad de 18, vecinos de otro municipio. La Policía Local ha abierto un expediente sancionador y ha aplicado la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Cada chico tendrá que pagar 300 euros.

La Policía Local recibió varias llamadas de vecinos que entre el 2 y el 10 de enero se habían encontrado cubos de basura que no eran suyos arrojados a los jardines durante la noche. Para poder identificarlos, la policía ha cruzado los datos que han facilitado los vecinos que habían visto un grupo de tres jóvenes, las horas en las que se les ha visto y las imágenes que han captado las cámaras de videovigilancia.

El Ayuntamiento asegura haber seguido la pista y haber procedido a la identificación de tres chicos que coincidían con la vestimenta y constitución que habían descrito los vecinos y han captado las cámaras. Los hechos siempre ocurrían de noche, entre las 00:00 h y las 2:30 h.

El consistorio informa de que, en caso de que haya vecinos que en los últimos días se hayan encontrado con una situación similar y hayan perdido los cubos a causa de estos actos vandálicos, pueden dirigirse a la Oficina de Medioambiente, donde se les facilitará nuevos cubos.