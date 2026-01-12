La ampliación de la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat empezará a mediados de 2028

Las obras para ampliar la L3 de metro hasta Esplugues de Llobregat ya tienen fecha sobre la mesa. Los trabajos comenzarán a mediados de 2028 y se prolongarán hasta 2033, un calendario que permitirá que la infraestructura esté plenamente operativa dos años antes de la inauguración del del futuro Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB). Este complejo sanitario, universitario y de investigación ya cuenta con una hoja de ruta definida, que fija las actuaciones prioritarias necesarias para avanzar en su construcción y entre ellas se encuentra la extensión del suburbano.

El proyecto de prolongación de la línea 3, que a lo largo de los años ha llegado a tener distintas fechas de inicio de obras e incluso de inauguración de las estaciones, se encarrila ahora de forma definitiva. La planificación actual contempla un trazado de casi nueve kilómetros y la creación de nueve estaciones, que permitirán extender la línea hasta Sant Feliu de Llobregat. De este modo, la L3 superará el actual final de línea e irá más allá de Zona Universitaria, actualmente la última parada en su extremo en la avenida Diagonal.

El pasado noviembre, el Govern adjudicó la redacción del proyecto por importe de 4,5 millones de euros, cuyo documento deberá estar terminado a finales de año para que las obras comiencen en el segundo semestre de 2028. Así pues, ahora se está redactando la actualización del proyecto desde Zona Universitaria hasta Esplugues Centre para dar cobertura al nuevo campus del Clínic en el entorno de la avenida Diagonal, lo que permitirá analizar posibles ajustes de trazado y garantizar el acceso ferroviario al nuevo polo sanitario y de conocimiento.

LA PROLONGACIÓN DE LA L3 DEL METRO A ESPLUGUES



Se empezará con una primera fase que tendrá una longitud aproximada de 2,5 kilómetros e incluirá dos nuevas estaciones en Esplugues. La primera futura estación espluguense estará situada frente al ayuntamiento -en la plaza de Santa Magdalena, junto a la parada de Tram de Pont d'Esplugues de las líneas T1, T2 y T3-, y se bautizará como Esplugues Centre. La segunda recibirá el nombre de Sant Joan de Déu-Finestrelles y estará situada a medio camino entre el Hospital de Sant Joan de Déu y el futuro campus del Hospital Clínic.

El trazado inicial partirá de la estación existente de Zona Universitaria, en el entorno del cruce con la calle González Tablas, y se adentrará en el término municipal de Esplugues de Llobregat hasta alcanzar el cruce de las calles Laureà Miró y Josep Puig i Cadafalch, justo antes de la B-23. En este recorrido es donde se incluirán las dos nuevas paradas. También está prevista la construcción de una cola de maniobras para el depósito de trenes al final de la línea, con el fin de optimizar la operativa y garantizar la eficiencia del servicio.

Mejora de la accesibilidad

La ampliación de la L3 cuenta con un presupuesto global estimado de unos 500 millones de euros y se enmarca en el Plan Director de Infraestructuras de la Región Metropolitana de Barcelona 2021-2030. La magnitud del proyecto del campus del Clínic en los terrenos de la Universitat de Barcelona (UB) en la Diagonal, cuya inauguración está prevista en 2035 con un presupuesto total de 1.700 millones de euros, hizo replantear al Departament de Territori de la Generalitat algunos aspectos.

De hecho, la Generalitat ya disponía de un proyecto redactado para esta primera fase -relativa a infraestructura, vía y catenaria- con una estimación de inversión de 430 millones de euros. La decisión de actualizarlo respondió a la necesidad de mejorar la accesibilidad en transporte público a este futuro polo de referencia en investigación y atención sanitaria con la previsión de que la prolongación entre en servicio coincidiendo con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones hospitalarias.