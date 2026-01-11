Vincent van der Lubbe, 52 años, consultor holandés que vive en Barcelona: "La excelencia comienza con lo básico"

Vincent van der Lubbe, 52 años, holandés, vive con su pareja Marta y su hijo Sam (3) en la capital catalana, junto con su labrador Niko. Desde 2016 en Barcelona, después de haber vivido en La Haya, Ámsterdam, Berlín y Zúrich. Socio de DoITogether Architecture, una consultoría boutique internacional que suaviza las fricciones no técnicas para sus clientes en el ámbito de las tecnologías de la información. Le encanta la comida catalana, disfruta de vivir cerca del agua y echa de menos las galletas holandesas.

¿Por qué elegiste Barcelona?

Tuve la suerte de conocer a Marta, cuya familia es de Olesa de Montserrat, donde ella nació y se crió, aunque también ha vivido en el extranjero, y decidí quedarme por muchas razones. Sus padres adoran a nuestro hijo y lo ven a menudo, lo que hace que nuestra vida familiar sea más fácil y rica, y como mi madre ya tiene 81 años y vive en los Países Bajos, es importante vivir en una ciudad bien comunicada. Esta conectividad, como socio de una consultoría boutique internacional con clientes extranjeros, también facilita mucho mi trabajo a distancia y mis viajes. Para nosotros, Barcelona simplemente encaja a nivel personal, práctico y profesional.

¿Qué aspectos positivos destacarías de la ciudad?

El cariño que te demuestran las personas que te quieren. El tiempo que paso con mi familia y amigos, la buena comida, la salud, la comunidad. Una cultura que valora la presencia por encima de las prisas, algo que he aprendido a apreciar. Y Barcelona tiene muchos activos reales: es una ciudad histórica junto al mar con hospitales de primer nivel, centros de investigación, talento en el ámbito del diseño y excelentes conexiones con el resto de Europa.

¿Qué aspectos de la ciudad deben mejorarse? ¿Cómo?

Barcelona fue pionera en la participación ciudadana con la plataforma Decidim, lo cual es notable. Me encantaría que esa forma de pensar llegara a la vida cotidiana. ¿Podría una bicicleta Bicing averiada ser tan localizable como una propuesta de Decidim? ¿O podrían los comentarios sobre los autobuses tener la misma transparencia que los presupuestos de los barrios? La atención está ahí, las herramientas solo tienen que ponerse al día.

¿Qué esperas de Barcelona en los próximos años?

Barcelona quiere ser sostenible e innovadora, un lugar donde convivan la vida laboral y familiar. Comparto esa ambición. Y como dijo Cruyff, otro holandés barcelonés por elección como yo, jugar al fútbol de forma sencilla es lo más difícil. Los chefs de esta ciudad también lo saben: la excelencia comienza con lo básico. Si Barcelona puede arreglar bicicletas y terminar las obras públicas con el mismo cuidado, atraerá naturalmente a quienes construyen el futuro.

¿Qué ciudad sientes como «tu ciudad»? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Te llevas contigo partes de cada lugar en el que has vivido: las dunas de La Haya, la confianza de Ámsterdam, la libertad de Berlín, los lagos de Zúrich. Echo de menos estar en todas partes a la vez con todos mis seres queridos. Pero Barcelona me está enseñando la verdadera habilidad: estar plenamente presente donde estás. Estar completamente ahí para las personas que te rodean. Eso es lo que importa.